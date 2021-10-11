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بلاغ مواطن يقود "بلدية بيشة" لضبط ملحمة تُسَوِّق حيوانًا نافقًا‎‎

تم إغلاقها وتحرير المضبوطات ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق العمالة

ضبطت بلدية بيشة، ممثلةً في الفِرَق الرقابية، وبالتعاون مع شرطة المحافظة؛ ملحمةً تُسَوِّق لحم (ثور) ميت، في مركبة متهالكة وغير مخصصة للنقل، بعد أن تَقدم مواطن ببلاغ عنها.

وفي التفاصيل، تَلَقّت طوارئ البلدية بلاغًا من مواطن حول مركبة بها حيوان نافق، وعلى الفور باشرت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية الحالة، ورصدت مركبةً متهالكةً تابعة للملحمة، ووُجد بداخلها الحيوان النافق (ثور) ميت، ومباشرةً تم إبلاغ الشرطة، وإغلاق الملحمة، وتحرير المضبوطات، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان: إن الفِرَق الرقابية ضبطت هذه السيارة التابعة للملحمة بعد بلاغ المواطن؛ حيث باشرت الفِرَق الرقابية الحالة خلال قيامها بالجولات الرقابية اليومية، وتم التأكد من البلاغ وضبط ما في المركبة؛ مفيدًا بأن البلدية ستتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بحق هؤلاء العمالة ومَن خلفهم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأكد "آل جلبان" أن سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية وكل ما يتعلق بوسائل الحفظ والنقل والتخزين، محل متابعة دائمة ويومية من البلدية والفِرَق الرقابية.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات البلدية المرصودة عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة يتم رصدها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلاغ مواطن يقود "بلدية بيشة" لضبط ملحمة تُسَوِّق حيوانًا نافقًا‎‎
سبق

ضبطت بلدية بيشة، ممثلةً في الفِرَق الرقابية، وبالتعاون مع شرطة المحافظة؛ ملحمةً تُسَوِّق لحم (ثور) ميت، في مركبة متهالكة وغير مخصصة للنقل، بعد أن تَقدم مواطن ببلاغ عنها.

وفي التفاصيل، تَلَقّت طوارئ البلدية بلاغًا من مواطن حول مركبة بها حيوان نافق، وعلى الفور باشرت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية الحالة، ورصدت مركبةً متهالكةً تابعة للملحمة، ووُجد بداخلها الحيوان النافق (ثور) ميت، ومباشرةً تم إبلاغ الشرطة، وإغلاق الملحمة، وتحرير المضبوطات، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان: إن الفِرَق الرقابية ضبطت هذه السيارة التابعة للملحمة بعد بلاغ المواطن؛ حيث باشرت الفِرَق الرقابية الحالة خلال قيامها بالجولات الرقابية اليومية، وتم التأكد من البلاغ وضبط ما في المركبة؛ مفيدًا بأن البلدية ستتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بحق هؤلاء العمالة ومَن خلفهم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأكد "آل جلبان" أن سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية وكل ما يتعلق بوسائل الحفظ والنقل والتخزين، محل متابعة دائمة ويومية من البلدية والفِرَق الرقابية.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات البلدية المرصودة عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة يتم رصدها.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
10:06 AM

بلاغ مواطن يقود "بلدية بيشة" لضبط ملحمة تُسَوِّق حيوانًا نافقًا‎‎

تم إغلاقها وتحرير المضبوطات ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق العمالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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ضبطت بلدية بيشة، ممثلةً في الفِرَق الرقابية، وبالتعاون مع شرطة المحافظة؛ ملحمةً تُسَوِّق لحم (ثور) ميت، في مركبة متهالكة وغير مخصصة للنقل، بعد أن تَقدم مواطن ببلاغ عنها.

وفي التفاصيل، تَلَقّت طوارئ البلدية بلاغًا من مواطن حول مركبة بها حيوان نافق، وعلى الفور باشرت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية الحالة، ورصدت مركبةً متهالكةً تابعة للملحمة، ووُجد بداخلها الحيوان النافق (ثور) ميت، ومباشرةً تم إبلاغ الشرطة، وإغلاق الملحمة، وتحرير المضبوطات، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان: إن الفِرَق الرقابية ضبطت هذه السيارة التابعة للملحمة بعد بلاغ المواطن؛ حيث باشرت الفِرَق الرقابية الحالة خلال قيامها بالجولات الرقابية اليومية، وتم التأكد من البلاغ وضبط ما في المركبة؛ مفيدًا بأن البلدية ستتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بحق هؤلاء العمالة ومَن خلفهم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأكد "آل جلبان" أن سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية وكل ما يتعلق بوسائل الحفظ والنقل والتخزين، محل متابعة دائمة ويومية من البلدية والفِرَق الرقابية.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات البلدية المرصودة عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة يتم رصدها.

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