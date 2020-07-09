وفاة الشيخ محمد بقار مدخلي

توفي الشيخ محمد بن عبده محمد بقار مدخلي، مساء الأربعاء، بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بعد معاناة مع المرض.



ونعى أعيان قبيلة المداخلة بقرية مجعر، شرق محافظة صامطة، وفاة الشيخ "محمد" أحد أعيان القبيلة.



والفقيد والد: "علي" عسكري متقاعد من الدفاع الجوي، و"أحمد" المعلم بمتوسطة مجعر، و"حسن" المعلم بثانوية القرعاوي، و"خالد" أخصائي تغذية بمستشفى شرورة العام.



أسرة "سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعله في الفردوس الأعلى.