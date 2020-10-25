أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-25 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 10:31 AM

الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى 11 مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.