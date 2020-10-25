أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى 11 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد
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الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-25
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:31 AM
الأمطار تواعد تبوك.. وتنبيه الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر حتى 11 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات: البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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