المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مايو2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ3.530 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال سعودي (مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2033) ميلادي.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.