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الرياض.. "التجارة" تضبط موقعًا لتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل

بالتعاون مع الشرطة.. داخل فيلا سكنية وضبطت 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع

ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء فيلا يتم فيها تقيلد أنواع من المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض و Saudi_FDA@ تداهم فيلا سكنية تقوم بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل وتضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها، وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم".

وزارة التجارة هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. "التجارة" تضبط موقعًا لتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل
سبق

ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء فيلا يتم فيها تقيلد أنواع من المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض و Saudi_FDA@ تداهم فيلا سكنية تقوم بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل وتضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها، وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
09:45 PM

الرياض.. "التجارة" تضبط موقعًا لتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل

بالتعاون مع الشرطة.. داخل فيلا سكنية وضبطت 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,720

ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء فيلا يتم فيها تقيلد أنواع من المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض و Saudi_FDA@ تداهم فيلا سكنية تقوم بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل وتضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها، وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم".

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