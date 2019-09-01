سعد الشهري يستدعي 24 لاعبًا للالتحاق بمعسكر الأخضر تحت 23 عامًا

يخوض خلاله لقاءين وديين مع نظيره المصري

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الاثنين معسكرًا إعداديًا في مدينة الطائف ودولة مصر، يمتد حتى العاشر من سبتمبر الجاري، في إطـار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: صالح الوحيمد، وأمين بخاري، ومحمد اليامي، وعبدالله حسون، وعمر العودة، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وحسان التمبكتي، وعبدالباسط هندي، ومحمد الشنقيطي، وعبدالله اليوسف، ويوسف الحربي، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومحمد المجحد، وحسن القيد، وفرج الغشيان، وراكان العنزي، وخالد الغنام، وتركي العمار، وعبدالرحمن غريب، ومنصور المولد، وسعد السلولي، ورمزي صولان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال معسكره الحالي لقاءين وديين مع شقيقه منتخب مصر يومي السابع والعاشر من الشهر.