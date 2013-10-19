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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يدعو جماهير "الهلال" و"النصر" لتجنب الانفعالات

أعرب عن أمنيته بأن تكون البطولة سعودية

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز جماهير مباراة ناديي الهلال والنصر التي ستقام 9 الليلة ضمن دوري أبطال آسيا، إلى تجنب الانفعالات والتشجيع المتوازن والاستمتاع بالمباراة والهدوء والحذر من خسران عزيز بسبب مباراة كرة قدم، متمنياً أن تكون البطولة سعودية إن شاء الله.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر قال فيها: "في النهاية هي كرة قدم وبيفوز واحد، استمتعوا واهدأوا واقعدوا، ولا تخسروا أعزاء لكم بسبب مباراة كرة قدم بفرحة متجاوزة أو مسيئة للآخر وسواءً فاز الهلال (يا رب) أو النصر تذكروا باقي النهائي، وإذا ما حققت اللقب كأن لم تفعل شيئًا، وإن شاء الله البطولة سعودية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يدعو جماهير "الهلال" و"النصر" لتجنب الانفعالات
سبق

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز جماهير مباراة ناديي الهلال والنصر التي ستقام 9 الليلة ضمن دوري أبطال آسيا، إلى تجنب الانفعالات والتشجيع المتوازن والاستمتاع بالمباراة والهدوء والحذر من خسران عزيز بسبب مباراة كرة قدم، متمنياً أن تكون البطولة سعودية إن شاء الله.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر قال فيها: "في النهاية هي كرة قدم وبيفوز واحد، استمتعوا واهدأوا واقعدوا، ولا تخسروا أعزاء لكم بسبب مباراة كرة قدم بفرحة متجاوزة أو مسيئة للآخر وسواءً فاز الهلال (يا رب) أو النصر تذكروا باقي النهائي، وإذا ما حققت اللقب كأن لم تفعل شيئًا، وإن شاء الله البطولة سعودية".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:28 PM

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يدعو جماهير "الهلال" و"النصر" لتجنب الانفعالات

أعرب عن أمنيته بأن تكون البطولة سعودية

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
2,420

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز جماهير مباراة ناديي الهلال والنصر التي ستقام 9 الليلة ضمن دوري أبطال آسيا، إلى تجنب الانفعالات والتشجيع المتوازن والاستمتاع بالمباراة والهدوء والحذر من خسران عزيز بسبب مباراة كرة قدم، متمنياً أن تكون البطولة سعودية إن شاء الله.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر قال فيها: "في النهاية هي كرة قدم وبيفوز واحد، استمتعوا واهدأوا واقعدوا، ولا تخسروا أعزاء لكم بسبب مباراة كرة قدم بفرحة متجاوزة أو مسيئة للآخر وسواءً فاز الهلال (يا رب) أو النصر تذكروا باقي النهائي، وإذا ما حققت اللقب كأن لم تفعل شيئًا، وإن شاء الله البطولة سعودية".

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