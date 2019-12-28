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شاهد .. أول مسابقة لـ"طرح القعدان" بمهرجان الإبل

الهجان "الرضمة": طموحنا العالمية ومقارعة "الثيران" الإسبانية

وسط حضور جماهيري غفير، وتفاعل كبير، نظَّم نادي الإبل صباح اليوم في ميدان مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل أول مسابقة رسمية لـ"طرح القعدان" بمشاركة أربعة متسابقين من الجمهور، استطاع كل منهم طرح قعوده، والحصول عليه بوصفه جائزة من لجنة التنظيم.

وعن المسابقة تحدث لـ"سبق" الهجان "عبدالله الرضمة" قائلاً: "مسابقة (طرح الحاشي) هي من صميم تراثنا العربي الأصيل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبل، وكان الغرض منه في الماضي حتى الوقت الحاضر وضع الوسم على الحاشي".

وأضاف: "تُحسب المسابقة لنادي الإبل بتجربتها في النسخة الرابعة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز بعد الردود والمطالبات من مهرجان الإبل، وإعادة النظر في تنظيمها بسبب تخوُّفهم من خوض تجربة المسابقة".

ويجيء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لحاشٍ تسبب في إصابة أحد المشاركين في أحد المهرجانات المقامة بدولة خليجية، كما أوضحت "سبق".

وأكد الهجان "عبدالله الرضمة" أن طموح أهل الإبل وثقتهم كبيرة في نادي الإبل للعمل على تطوير تلك المسابقة "ووضع آلية وضوابط لها حتى نصل بموروثنا الشعبي للعالمية كما فعل الشعب الإسباني بالمحافظة على موروثهم في (مصارعة الثيران)".

طرح القعدان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أول مسابقة لـ"طرح القعدان" بمهرجان الإبل
سبق

وسط حضور جماهيري غفير، وتفاعل كبير، نظَّم نادي الإبل صباح اليوم في ميدان مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل أول مسابقة رسمية لـ"طرح القعدان" بمشاركة أربعة متسابقين من الجمهور، استطاع كل منهم طرح قعوده، والحصول عليه بوصفه جائزة من لجنة التنظيم.

وعن المسابقة تحدث لـ"سبق" الهجان "عبدالله الرضمة" قائلاً: "مسابقة (طرح الحاشي) هي من صميم تراثنا العربي الأصيل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبل، وكان الغرض منه في الماضي حتى الوقت الحاضر وضع الوسم على الحاشي".

وأضاف: "تُحسب المسابقة لنادي الإبل بتجربتها في النسخة الرابعة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز بعد الردود والمطالبات من مهرجان الإبل، وإعادة النظر في تنظيمها بسبب تخوُّفهم من خوض تجربة المسابقة".

ويجيء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لحاشٍ تسبب في إصابة أحد المشاركين في أحد المهرجانات المقامة بدولة خليجية، كما أوضحت "سبق".

وأكد الهجان "عبدالله الرضمة" أن طموح أهل الإبل وثقتهم كبيرة في نادي الإبل للعمل على تطوير تلك المسابقة "ووضع آلية وضوابط لها حتى نصل بموروثنا الشعبي للعالمية كما فعل الشعب الإسباني بالمحافظة على موروثهم في (مصارعة الثيران)".

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
11:53 PM

شاهد .. أول مسابقة لـ"طرح القعدان" بمهرجان الإبل

الهجان "الرضمة": طموحنا العالمية ومقارعة "الثيران" الإسبانية

A A A
محمد الزامل - الرياض
1
11,051

وسط حضور جماهيري غفير، وتفاعل كبير، نظَّم نادي الإبل صباح اليوم في ميدان مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل أول مسابقة رسمية لـ"طرح القعدان" بمشاركة أربعة متسابقين من الجمهور، استطاع كل منهم طرح قعوده، والحصول عليه بوصفه جائزة من لجنة التنظيم.

وعن المسابقة تحدث لـ"سبق" الهجان "عبدالله الرضمة" قائلاً: "مسابقة (طرح الحاشي) هي من صميم تراثنا العربي الأصيل المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبل، وكان الغرض منه في الماضي حتى الوقت الحاضر وضع الوسم على الحاشي".

وأضاف: "تُحسب المسابقة لنادي الإبل بتجربتها في النسخة الرابعة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز بعد الردود والمطالبات من مهرجان الإبل، وإعادة النظر في تنظيمها بسبب تخوُّفهم من خوض تجربة المسابقة".

ويجيء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لحاشٍ تسبب في إصابة أحد المشاركين في أحد المهرجانات المقامة بدولة خليجية، كما أوضحت "سبق".

وأكد الهجان "عبدالله الرضمة" أن طموح أهل الإبل وثقتهم كبيرة في نادي الإبل للعمل على تطوير تلك المسابقة "ووضع آلية وضوابط لها حتى نصل بموروثنا الشعبي للعالمية كما فعل الشعب الإسباني بالمحافظة على موروثهم في (مصارعة الثيران)".

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