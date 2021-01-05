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"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات "صندوق النفقة"

استعرضت المجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون بينهما

عرّف صندوق النفقة أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبي الهيئة بالخدمات التي يقدّمها الصندوق، وذلك عبر ورشة عمل، حضرها المدير العام لصندوق النفقة المكلف المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، وعدد من المسؤولين.

وتفصيلاً، استعرضت الورشة التي تمت اليوم الثلاثاء عن بُعد عددًا من الموضوعات، منها التعريف بالصندوق وخدماته، والمجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون فيما بينهما.

ويُعد الصندوق أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل، ويهدف لإشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري.

حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات "صندوق النفقة"
سبق

عرّف صندوق النفقة أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبي الهيئة بالخدمات التي يقدّمها الصندوق، وذلك عبر ورشة عمل، حضرها المدير العام لصندوق النفقة المكلف المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، وعدد من المسؤولين.

وتفصيلاً، استعرضت الورشة التي تمت اليوم الثلاثاء عن بُعد عددًا من الموضوعات، منها التعريف بالصندوق وخدماته، والمجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون فيما بينهما.

ويُعد الصندوق أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل، ويهدف لإشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
09:05 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:07 AM

"حقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات "صندوق النفقة"

استعرضت المجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون بينهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عرّف صندوق النفقة أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبي الهيئة بالخدمات التي يقدّمها الصندوق، وذلك عبر ورشة عمل، حضرها المدير العام لصندوق النفقة المكلف المهندس عبدالملك بن محمد السعيد، وعدد من المسؤولين.

وتفصيلاً، استعرضت الورشة التي تمت اليوم الثلاثاء عن بُعد عددًا من الموضوعات، منها التعريف بالصندوق وخدماته، والمجالات التي تلتقي فيها الجهتان لفتح آفاق التعاون فيما بينهما.

ويُعد الصندوق أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل، ويهدف لإشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري.

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