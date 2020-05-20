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جنوب إفريقيا: 767 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 17200 حالة

سجّلت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم، 767 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 17200 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 312 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، وبأن عدد المتعافين بلغ 7960 شخصاً.

يذكر أن جنوب إفريقيا مازالت تتصدر قائمة دول القارة الإفريقية من حيث عدد الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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جنوب إفريقيا: 767 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم، 767 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 17200 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 312 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، وبأن عدد المتعافين بلغ 7960 شخصاً.

يذكر أن جنوب إفريقيا مازالت تتصدر قائمة دول القارة الإفريقية من حيث عدد الإصابات.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
06:13 PM

جنوب إفريقيا: 767 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 17200 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم، 767 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 17200 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 312 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، وبأن عدد المتعافين بلغ 7960 شخصاً.

يذكر أن جنوب إفريقيا مازالت تتصدر قائمة دول القارة الإفريقية من حيث عدد الإصابات.

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