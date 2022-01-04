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"النظرة ما تكفي" .. 10 ميزات لتطبيق "تأكد" من بينها حساب استهلاك الطاقة

يعمل بنظامي ويمكن تحميله مجانًا من المتجرين

يضم تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" 10 ميزات من بينها حساب استهلاك الوقود، كشفت عنها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" تزامنًا مع حملتها "النظرة ما تكفي".

وتفصيلاً، تضمنت الميزات الموجودة بالتطبيق : التأكد من معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع، التعرف على الاستهلاك السنوي للأجهزة الكهربائية، خاصية حساب استهلاك الوقود سنويًا، التعرف على سعة الأجهزة الكهربائية وسعة محركات السيارات، التعرف على بلد صنع المنتج من خلال التطبيق، خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة، التعرف على قائمة الأجهزة الأكثر كفاءة في السوق، معرفة المنتجات المستدعاة من وزارة التجارة، إمكانية قراءة البطاقة من ألبوم الصور الخاص بك، وجود جميع بطاقات كفاءة الطاقة لاستعراضها.

ويعمل تطبيق "تأكد" بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"النظرة ما تكفي" .. 10 ميزات لتطبيق "تأكد" من بينها حساب استهلاك الطاقة
سبق

يضم تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" 10 ميزات من بينها حساب استهلاك الوقود، كشفت عنها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" تزامنًا مع حملتها "النظرة ما تكفي".

وتفصيلاً، تضمنت الميزات الموجودة بالتطبيق : التأكد من معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع، التعرف على الاستهلاك السنوي للأجهزة الكهربائية، خاصية حساب استهلاك الوقود سنويًا، التعرف على سعة الأجهزة الكهربائية وسعة محركات السيارات، التعرف على بلد صنع المنتج من خلال التطبيق، خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة، التعرف على قائمة الأجهزة الأكثر كفاءة في السوق، معرفة المنتجات المستدعاة من وزارة التجارة، إمكانية قراءة البطاقة من ألبوم الصور الخاص بك، وجود جميع بطاقات كفاءة الطاقة لاستعراضها.

ويعمل تطبيق "تأكد" بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:29 PM

"النظرة ما تكفي" .. 10 ميزات لتطبيق "تأكد" من بينها حساب استهلاك الطاقة

يعمل بنظامي ويمكن تحميله مجانًا من المتجرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,007

يضم تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" 10 ميزات من بينها حساب استهلاك الوقود، كشفت عنها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" تزامنًا مع حملتها "النظرة ما تكفي".

وتفصيلاً، تضمنت الميزات الموجودة بالتطبيق : التأكد من معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع، التعرف على الاستهلاك السنوي للأجهزة الكهربائية، خاصية حساب استهلاك الوقود سنويًا، التعرف على سعة الأجهزة الكهربائية وسعة محركات السيارات، التعرف على بلد صنع المنتج من خلال التطبيق، خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة، التعرف على قائمة الأجهزة الأكثر كفاءة في السوق، معرفة المنتجات المستدعاة من وزارة التجارة، إمكانية قراءة البطاقة من ألبوم الصور الخاص بك، وجود جميع بطاقات كفاءة الطاقة لاستعراضها.

ويعمل تطبيق "تأكد" بنظامي ( IOS ) أو( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

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