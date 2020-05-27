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بعد توقف أكثر من شهرين.. الأندية الإنجليزية تستعد لاستئناف الدوري

بعد توقف أكثر من شهرين؛ بسبب تفجر أزمة فيروس كورونا المستجد، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء وبالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات، لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها.
وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين اليوم: "سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ التحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية".
وأضاف البيان: "الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين".
وعادت فرق البطولة مؤخراً للتدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات، ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد توقف أكثر من شهرين.. الأندية الإنجليزية تستعد لاستئناف الدوري
سبق

بعد توقف أكثر من شهرين؛ بسبب تفجر أزمة فيروس كورونا المستجد، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء وبالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات، لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها.
وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين اليوم: "سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ التحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية".
وأضاف البيان: "الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين".
وعادت فرق البطولة مؤخراً للتدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات، ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:58 PM

بعد توقف أكثر من شهرين.. الأندية الإنجليزية تستعد لاستئناف الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد توقف أكثر من شهرين؛ بسبب تفجر أزمة فيروس كورونا المستجد، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء وبالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات، لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها.
وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين اليوم: "سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ التحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية".
وأضاف البيان: "الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين".
وعادت فرق البطولة مؤخراً للتدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات، ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.

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