شركة صينية ناشئة تطلق هاتفًا بمواصفات فائقة وبسعر مذهل

أطلقت شركة "دووجيي" الصينية الرائدة، هاتفها الجديد "إس 97 برو"، الذي يوصف بأنه واحد من أقوى الهواتف الذكية المطروحة في السوق، بمقابل مادي زهيد.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "دووغيي" الجديد يتميز ببطارية فائقة القدرة تصل إلى 8500 ميللي أمبير في الساعة القادرة على الصمود لأكثر من 3 أيام بالاستخدام الفائق، وتقنية شحن فائقة السرعة قادرة على شحن الهاتف بالكامل في نصف ساعة فقط، وكاميرا قوية من سامسونج بدقة 48 ميجابيكسل.

كما أن هاتف "دووجيي" يتميز بأنه أول هاتف ذكي مزود بجهاز تحديد نطاق ليزر احترافي، وتحديد مدى اكتشاف المسافات حتى 40 مترًا، وبـ8 أوضاع قياسية.

وسيتم تثبيت جهاز تحديد مدى الليزر الجديد في الجزء العلوي من الهاتف الذكي المتميز الجديد.

وتم دعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة بتقنية "إتش دي بلس دوت" بمعدل 1560×720 بيكسل، وبكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

وتم دعم الهاتف أيضًا بكاميرات خلفية رباعية بمستشعرات سامسونج بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو، وأخيرة بدقة 2 ميجابيكسل مدعومة بمستشعر عمق فائق الدقة.

وتم تزويد هاتف "دووجيي" الجديد بمعالج من نوع "ميديا تك هيليو جي 95" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بدقة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ودعمت "دووجيي" هاتفها بماسح بصمات أصابع مثبت على جانب الهاتف، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 11".

أما بالنسبة لسعر هاتف "دووجيي إس 97 برو" فسيتم طرحه بمقابل 199 دولارًا أمريكيًّا بالنسبة للطلب المسبق، وسيبدأ طرحه في الأسواق العالمية بعد ذلك بمقابل 329 دولارًا أمريكيًّا عند اختيار أنظمة الألوان الجديدة مثل "برتقالي النمور"، أو "أحمر اللافا"، أو "الفضي الغامق".