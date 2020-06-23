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"كوبا أمريكا": مباراة الفرصة الأخيرة لـ"اليابان" و"أوروغواي" تأمل في التعادل أو الفوز على "تشيلي" للتأهل

تستكمل غدًا الاثنين مباريات دور المجموعات في جولاته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين من العيار الثقيل؛ تجمع الأولى اليابان مع الإكوادور، والأخرى بين تشيلي وأوروغواي.

اليابان- الإكوادور
تقام المباريات في تمام الثانية صباحاً بتوقيت الرياض، وهي مباراة الفرصة الأخيرة للحفاظ على الآمال اليابانية في التأهل للدور التالي, اليابان تملك نقطة وحيدة، وفي حال الفوز سيرتفع رصيدها لأربع نقاط بالتساوي مع الأوروغواي التي ستلعب في نفس التوقيت أمام تشيلي.

لعبور اليابان للدور التالي يتوجب عليها الفوز على الإكوادور، على أن تفوز تشيلي على الأوروغواي.

تشيلي- الأوروغواي

ضمنت تشيلي التأهل للدور التالي بعد تحقيقها للنقاط الست من المباراتين، وستلعب على الفوز لأجل ضمان المركز الأول، فيما ستلعب الأوروغواي بفرصتين من أجل التأهل هما: الفوز الذي سيصعد بها للمركز الأول، أو التعادل الذي سيبقيها ثانياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كوبا أمريكا": مباراة الفرصة الأخيرة لـ"اليابان" و"أوروغواي" تأمل في التعادل أو الفوز على "تشيلي" للتأهل
سبق

تستكمل غدًا الاثنين مباريات دور المجموعات في جولاته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين من العيار الثقيل؛ تجمع الأولى اليابان مع الإكوادور، والأخرى بين تشيلي وأوروغواي.

اليابان- الإكوادور
تقام المباريات في تمام الثانية صباحاً بتوقيت الرياض، وهي مباراة الفرصة الأخيرة للحفاظ على الآمال اليابانية في التأهل للدور التالي, اليابان تملك نقطة وحيدة، وفي حال الفوز سيرتفع رصيدها لأربع نقاط بالتساوي مع الأوروغواي التي ستلعب في نفس التوقيت أمام تشيلي.

لعبور اليابان للدور التالي يتوجب عليها الفوز على الإكوادور، على أن تفوز تشيلي على الأوروغواي.

تشيلي- الأوروغواي

ضمنت تشيلي التأهل للدور التالي بعد تحقيقها للنقاط الست من المباراتين، وستلعب على الفوز لأجل ضمان المركز الأول، فيما ستلعب الأوروغواي بفرصتين من أجل التأهل هما: الفوز الذي سيصعد بها للمركز الأول، أو التعادل الذي سيبقيها ثانياً.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
08:02 PM

"كوبا أمريكا": مباراة الفرصة الأخيرة لـ"اليابان" و"أوروغواي" تأمل في التعادل أو الفوز على "تشيلي" للتأهل

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محمد السيّد - الرياض
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تستكمل غدًا الاثنين مباريات دور المجموعات في جولاته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين من العيار الثقيل؛ تجمع الأولى اليابان مع الإكوادور، والأخرى بين تشيلي وأوروغواي.

اليابان- الإكوادور
تقام المباريات في تمام الثانية صباحاً بتوقيت الرياض، وهي مباراة الفرصة الأخيرة للحفاظ على الآمال اليابانية في التأهل للدور التالي, اليابان تملك نقطة وحيدة، وفي حال الفوز سيرتفع رصيدها لأربع نقاط بالتساوي مع الأوروغواي التي ستلعب في نفس التوقيت أمام تشيلي.

لعبور اليابان للدور التالي يتوجب عليها الفوز على الإكوادور، على أن تفوز تشيلي على الأوروغواي.

تشيلي- الأوروغواي

ضمنت تشيلي التأهل للدور التالي بعد تحقيقها للنقاط الست من المباراتين، وستلعب على الفوز لأجل ضمان المركز الأول، فيما ستلعب الأوروغواي بفرصتين من أجل التأهل هما: الفوز الذي سيصعد بها للمركز الأول، أو التعادل الذي سيبقيها ثانياً.

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