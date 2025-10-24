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راجمات سعودية تدكّ مواقع للحوثيين في شمال اليمن

عقب عملية نوعية خلّفت مقتل العشرات من المليشيا

استهدفت راجمات صواريخ القوات السعودية، اليوم، مواقع وتعزيزات عناصر "الحوثي" بصعدة شمالي اليمن.

جاء ذلك بعد أن نفّذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في "الملاحيط" بصعدة، أسفرت عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيا.

القوات السعودية الحوثيون صعدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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راجمات سعودية تدكّ مواقع للحوثيين في شمال اليمن
سبق

استهدفت راجمات صواريخ القوات السعودية، اليوم، مواقع وتعزيزات عناصر "الحوثي" بصعدة شمالي اليمن.

جاء ذلك بعد أن نفّذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في "الملاحيط" بصعدة، أسفرت عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيا.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
05:05 PM

راجمات سعودية تدكّ مواقع للحوثيين في شمال اليمن

عقب عملية نوعية خلّفت مقتل العشرات من المليشيا

A A A
فهد كاملي - جازان
10
18,102

استهدفت راجمات صواريخ القوات السعودية، اليوم، مواقع وتعزيزات عناصر "الحوثي" بصعدة شمالي اليمن.

جاء ذلك بعد أن نفّذت القوات السعودية عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية في "الملاحيط" بصعدة، أسفرت عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الأطقم العسكرية التابعة للمليشيا.

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