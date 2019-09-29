قطارالحرمين: إيقاف الرحلات حتى إشعار آخر

حرصاً على سلامة المسافرين

أعلن قطار الحرمين السريع إيقاف رحلات قطار الحرمين حتى إشعار آخر، جاء ذلك في تغريدة على حساب قطار الحرمين السريع الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "حرصاً على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات #قطار_الحرمين_السريع حتى إشعار آخر، وللاستفسار التواصل على 92000443".

وذلك على إثر الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة، وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم نقل 5 مصابين للمستشفى إثر الحريق وأن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل ‏في موقع الحريق و26 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق بالإضافة إلى طائرتين من طيران الأمن.

ودعا مرور جدة المواطنين والمقيمين لاستخدام الطرق البديلة لـطريق الحرمين، وحدد الطرق البديلة ومنها: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال - جنوب)، وأهاب بالجميع الابتعاد عن موقع الحريق.