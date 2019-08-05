"يوتيوب" تطرح خدمة "فائقة الدقة" .. لكن المقابل ليس سهلاً

ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق ويتم توسيعها لاحقاً

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق مشاهد مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" بدأ بطرح خدمة جديدة وُصفت بأنها "فائقة الدقة".

وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إلى أن "يوتيوب" طرحت خدمة جديدة، يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية بتقنية فائقة الدقة.

ورفعت "يوتيوب" دقة مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وقالت إنه يمكن التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو، التي يتم تحميلها حتى من دون وجود خدمات إنترنت على هاتفك.

وأوضحت أن تلك الخدمة الجديدة عبر "يوتيوب"، ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق فقط، على أن يتم توسيعها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ولكن التقرير أشار إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة عبر خدمة "يوتيوب بريموم" المدفوعة الأجر.

وتتيح خدمة "يوتيوب بريموم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولاراً أمريكياً تقريباً.