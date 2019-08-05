النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يوتيوب" تطرح خدمة "فائقة الدقة" .. لكن المقابل ليس سهلاً

ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق ويتم توسيعها لاحقاً

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق مشاهد مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" بدأ بطرح خدمة جديدة وُصفت بأنها "فائقة الدقة".

وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إلى أن "يوتيوب" طرحت خدمة جديدة، يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية بتقنية فائقة الدقة.

ورفعت "يوتيوب" دقة مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وقالت إنه يمكن التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو، التي يتم تحميلها حتى من دون وجود خدمات إنترنت على هاتفك.

وأوضحت أن تلك الخدمة الجديدة عبر "يوتيوب"، ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق فقط، على أن يتم توسيعها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ولكن التقرير أشار إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة عبر خدمة "يوتيوب بريموم" المدفوعة الأجر.

وتتيح خدمة "يوتيوب بريموم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولاراً أمريكياً تقريباً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"يوتيوب" تطرح خدمة "فائقة الدقة" .. لكن المقابل ليس سهلاً
سبق

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق مشاهد مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" بدأ بطرح خدمة جديدة وُصفت بأنها "فائقة الدقة".

وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إلى أن "يوتيوب" طرحت خدمة جديدة، يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية بتقنية فائقة الدقة.

ورفعت "يوتيوب" دقة مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وقالت إنه يمكن التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو، التي يتم تحميلها حتى من دون وجود خدمات إنترنت على هاتفك.

وأوضحت أن تلك الخدمة الجديدة عبر "يوتيوب"، ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق فقط، على أن يتم توسيعها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ولكن التقرير أشار إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة عبر خدمة "يوتيوب بريموم" المدفوعة الأجر.

وتتيح خدمة "يوتيوب بريموم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولاراً أمريكياً تقريباً.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:51 AM

"يوتيوب" تطرح خدمة "فائقة الدقة" .. لكن المقابل ليس سهلاً

ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق ويتم توسيعها لاحقاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
1,312

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق مشاهد مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" بدأ بطرح خدمة جديدة وُصفت بأنها "فائقة الدقة".

وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إلى أن "يوتيوب" طرحت خدمة جديدة، يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية بتقنية فائقة الدقة.

ورفعت "يوتيوب" دقة مقاطع الفيديو التي يمكن تحميلها على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وقالت إنه يمكن التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو، التي يتم تحميلها حتى من دون وجود خدمات إنترنت على هاتفك.

وأوضحت أن تلك الخدمة الجديدة عبر "يوتيوب"، ستكون متاحة حالياً في بعض المناطق فقط، على أن يتم توسيعها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ولكن التقرير أشار إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة عبر خدمة "يوتيوب بريموم" المدفوعة الأجر.

وتتيح خدمة "يوتيوب بريموم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولاراً أمريكياً تقريباً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,323
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,499
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,544
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,591

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة