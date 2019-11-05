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شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي.. 20 باكستانياً ارتكبوا 21 جريمة

أصدرت بيانًا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال

أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم بيانًا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية والقبض على عناصره وعددهم (20) متهمًا من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.

وأضاف: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأردف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (21) جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها ما يقارب تسعة ملايين و70 ألف ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة؛ لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

شرطة المدينة المنورة تشكيل عصابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي.. 20 باكستانياً ارتكبوا 21 جريمة
سبق

أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم بيانًا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية والقبض على عناصره وعددهم (20) متهمًا من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.

وأضاف: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأردف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (21) جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها ما يقارب تسعة ملايين و70 ألف ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة؛ لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
02:18 PM

شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي.. 20 باكستانياً ارتكبوا 21 جريمة

أصدرت بيانًا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم بيانًا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية والقبض على عناصره وعددهم (20) متهمًا من الجنسية الباكستانية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.

وأضاف: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

وأردف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (21) جريمة سرقة كيابل تبلغ قيمتها ما يقارب تسعة ملايين و70 ألف ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة؛ لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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