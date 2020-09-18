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بمشاركة الضبط الميداني.. حملة تفتيش تضبط مخالفي التوطين بتبوك

نفذتها "الموارد البشرية".. و"الحربي" يدعو للإبلاغ مؤكداً التعامل الفوري

نفذت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وبمشاركة قوات الضبط الميداني من وزارة الداخلية، حملة تفتيشية، مساء أمس الخميس، على عدد من الأسواق التجارية؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية التي صدرت مؤخراً وقرارات التوطين وبيئة العمل والاحترازات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن زيارة 45 محلًا وتحرير 5 مخالفات، منها 3 مخالفات للمادة رقم 38 المتعلقة بعمل العامل في مهنة تخالف المهنة المدونة في رخصة عمله، ومخالفتين للمادة 33 الخاصة بعمل العامل دون حصوله على رخصة عمل.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي، استمرار الحملات التفتيشية، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

ودعا "الحربي"، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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بمشاركة الضبط الميداني.. حملة تفتيش تضبط مخالفي التوطين بتبوك
سبق

نفذت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وبمشاركة قوات الضبط الميداني من وزارة الداخلية، حملة تفتيشية، مساء أمس الخميس، على عدد من الأسواق التجارية؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية التي صدرت مؤخراً وقرارات التوطين وبيئة العمل والاحترازات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن زيارة 45 محلًا وتحرير 5 مخالفات، منها 3 مخالفات للمادة رقم 38 المتعلقة بعمل العامل في مهنة تخالف المهنة المدونة في رخصة عمله، ومخالفتين للمادة 33 الخاصة بعمل العامل دون حصوله على رخصة عمل.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي، استمرار الحملات التفتيشية، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

ودعا "الحربي"، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
08:08 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
11:14 PM

بمشاركة الضبط الميداني.. حملة تفتيش تضبط مخالفي التوطين بتبوك

نفذتها "الموارد البشرية".. و"الحربي" يدعو للإبلاغ مؤكداً التعامل الفوري

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نواف الغضوري - تبوك
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نفذت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وبمشاركة قوات الضبط الميداني من وزارة الداخلية، حملة تفتيشية، مساء أمس الخميس، على عدد من الأسواق التجارية؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية التي صدرت مؤخراً وقرارات التوطين وبيئة العمل والاحترازات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن زيارة 45 محلًا وتحرير 5 مخالفات، منها 3 مخالفات للمادة رقم 38 المتعلقة بعمل العامل في مهنة تخالف المهنة المدونة في رخصة عمله، ومخالفتين للمادة 33 الخاصة بعمل العامل دون حصوله على رخصة عمل.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي، استمرار الحملات التفتيشية، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

ودعا "الحربي"، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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