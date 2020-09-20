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93475 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان

حصيلة الوفيات 846 وفاة وحالات التعافي 85418

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 93475 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 846 وفاة، وبلغت حالات التعافي 85418 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الثلاثة أيام الماضية 64؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 554 والمنومين في العناية المركزة إلى 172 منومًا.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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93475 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 93475 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 846 وفاة، وبلغت حالات التعافي 85418 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الثلاثة أيام الماضية 64؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 554 والمنومين في العناية المركزة إلى 172 منومًا.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:44 PM

93475 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان

حصيلة الوفيات 846 وفاة وحالات التعافي 85418

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 93475 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 846 وفاة، وبلغت حالات التعافي 85418 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الثلاثة أيام الماضية 64؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 554 والمنومين في العناية المركزة إلى 172 منومًا.

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