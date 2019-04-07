النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

حتى يؤكد الاتحاد الهروب رسميًّا من شبح الهبوط والحسابات المعقدة فعليه الفوز على المتصدر فريق النصر يوم السبت القادم، وهو المتوقع لاعتبارات عديدة؛ فهذه المباراة بالنسبة للاتحاديين تعتبر مباراة النجاة؛ إذ لا تقبل سوى بالفوز وحصد النقاط من أجل الفرح، بينما النصر سيدخل اللقاء بحماس أقل عن موقعة ديربي الرياض؛ فقد حقق فيها مبتغاه وبطولته بالفوز على الهلال؛ وبالتالي لن يكون أغلب اللاعبين بالحماس نفسه كما تتوقع الجماهير، وهو الأمر الذي سيستغله الاتحاديون..!! الاتحاد من جانب آخر سيدخل اللقاء بمهاجم وحيد، وخمسة لاعبين في خط الوسط، مهمتهم مساندة الدفاع بإيقاف خطورة النصر، وكذلك المساهمة في صناعة اللعب عن طريق رومارينهو وفيلانويفا والمولد، بجانب جوناس والأحمدي، ولن يكون هناك تقدُّم من الأظهرة حتى يخطف الاتحاد هدفًا في أول ربع ساعة، يزيد من الضغط على لاعبي النصر؛ وهو ما يفقدهم التركيز نظرًا لهيبة الفريق المقابل..!!

النصر من جانبه يعلق الآمال على هدافه "عبدالرزاق حمدلله" وأحمد موسى، وسيعمد إلى لعب الكرات العرضية، ومحاولة استغلال الركنيات التي يجيد ضربات الرأس فيها أكثر من لاعب؛ وهو ما يجعل الكلاسيكو المنتظر أكثر إثارة وندية وحماسًا من جانب الفريقين، إلا أنني أتوقع أن تكون الغلبة والكسب في النهاية للاتحاد؛ ذلك أن حسابات الفريقين مختلفة؛ فضياع الدوري ليس كضياع التاريخ؛ لذا لا بد أن يتنفس الاتحاد نصـــرًا بجهود نجومه وجمهوره الوفي..!!

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!
سبق

حتى يؤكد الاتحاد الهروب رسميًّا من شبح الهبوط والحسابات المعقدة فعليه الفوز على المتصدر فريق النصر يوم السبت القادم، وهو المتوقع لاعتبارات عديدة؛ فهذه المباراة بالنسبة للاتحاديين تعتبر مباراة النجاة؛ إذ لا تقبل سوى بالفوز وحصد النقاط من أجل الفرح، بينما النصر سيدخل اللقاء بحماس أقل عن موقعة ديربي الرياض؛ فقد حقق فيها مبتغاه وبطولته بالفوز على الهلال؛ وبالتالي لن يكون أغلب اللاعبين بالحماس نفسه كما تتوقع الجماهير، وهو الأمر الذي سيستغله الاتحاديون..!! الاتحاد من جانب آخر سيدخل اللقاء بمهاجم وحيد، وخمسة لاعبين في خط الوسط، مهمتهم مساندة الدفاع بإيقاف خطورة النصر، وكذلك المساهمة في صناعة اللعب عن طريق رومارينهو وفيلانويفا والمولد، بجانب جوناس والأحمدي، ولن يكون هناك تقدُّم من الأظهرة حتى يخطف الاتحاد هدفًا في أول ربع ساعة، يزيد من الضغط على لاعبي النصر؛ وهو ما يفقدهم التركيز نظرًا لهيبة الفريق المقابل..!!

النصر من جانبه يعلق الآمال على هدافه "عبدالرزاق حمدلله" وأحمد موسى، وسيعمد إلى لعب الكرات العرضية، ومحاولة استغلال الركنيات التي يجيد ضربات الرأس فيها أكثر من لاعب؛ وهو ما يجعل الكلاسيكو المنتظر أكثر إثارة وندية وحماسًا من جانب الفريقين، إلا أنني أتوقع أن تكون الغلبة والكسب في النهاية للاتحاد؛ ذلك أن حسابات الفريقين مختلفة؛ فضياع الدوري ليس كضياع التاريخ؛ لذا لا بد أن يتنفس الاتحاد نصـــرًا بجهود نجومه وجمهوره الوفي..!!

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:30 PM

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري - الرياض
A A A
1
275

حتى يؤكد الاتحاد الهروب رسميًّا من شبح الهبوط والحسابات المعقدة فعليه الفوز على المتصدر فريق النصر يوم السبت القادم، وهو المتوقع لاعتبارات عديدة؛ فهذه المباراة بالنسبة للاتحاديين تعتبر مباراة النجاة؛ إذ لا تقبل سوى بالفوز وحصد النقاط من أجل الفرح، بينما النصر سيدخل اللقاء بحماس أقل عن موقعة ديربي الرياض؛ فقد حقق فيها مبتغاه وبطولته بالفوز على الهلال؛ وبالتالي لن يكون أغلب اللاعبين بالحماس نفسه كما تتوقع الجماهير، وهو الأمر الذي سيستغله الاتحاديون..!! الاتحاد من جانب آخر سيدخل اللقاء بمهاجم وحيد، وخمسة لاعبين في خط الوسط، مهمتهم مساندة الدفاع بإيقاف خطورة النصر، وكذلك المساهمة في صناعة اللعب عن طريق رومارينهو وفيلانويفا والمولد، بجانب جوناس والأحمدي، ولن يكون هناك تقدُّم من الأظهرة حتى يخطف الاتحاد هدفًا في أول ربع ساعة، يزيد من الضغط على لاعبي النصر؛ وهو ما يفقدهم التركيز نظرًا لهيبة الفريق المقابل..!!

النصر من جانبه يعلق الآمال على هدافه "عبدالرزاق حمدلله" وأحمد موسى، وسيعمد إلى لعب الكرات العرضية، ومحاولة استغلال الركنيات التي يجيد ضربات الرأس فيها أكثر من لاعب؛ وهو ما يجعل الكلاسيكو المنتظر أكثر إثارة وندية وحماسًا من جانب الفريقين، إلا أنني أتوقع أن تكون الغلبة والكسب في النهاية للاتحاد؛ ذلك أن حسابات الفريقين مختلفة؛ فضياع الدوري ليس كضياع التاريخ؛ لذا لا بد أن يتنفس الاتحاد نصـــرًا بجهود نجومه وجمهوره الوفي..!!

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة