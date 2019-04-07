الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

حتى يؤكد الاتحاد الهروب رسميًّا من شبح الهبوط والحسابات المعقدة فعليه الفوز على المتصدر فريق النصر يوم السبت القادم، وهو المتوقع لاعتبارات عديدة؛ فهذه المباراة بالنسبة للاتحاديين تعتبر مباراة النجاة؛ إذ لا تقبل سوى بالفوز وحصد النقاط من أجل الفرح، بينما النصر سيدخل اللقاء بحماس أقل عن موقعة ديربي الرياض؛ فقد حقق فيها مبتغاه وبطولته بالفوز على الهلال؛ وبالتالي لن يكون أغلب اللاعبين بالحماس نفسه كما تتوقع الجماهير، وهو الأمر الذي سيستغله الاتحاديون..!! الاتحاد من جانب آخر سيدخل اللقاء بمهاجم وحيد، وخمسة لاعبين في خط الوسط، مهمتهم مساندة الدفاع بإيقاف خطورة النصر، وكذلك المساهمة في صناعة اللعب عن طريق رومارينهو وفيلانويفا والمولد، بجانب جوناس والأحمدي، ولن يكون هناك تقدُّم من الأظهرة حتى يخطف الاتحاد هدفًا في أول ربع ساعة، يزيد من الضغط على لاعبي النصر؛ وهو ما يفقدهم التركيز نظرًا لهيبة الفريق المقابل..!!

النصر من جانبه يعلق الآمال على هدافه "عبدالرزاق حمدلله" وأحمد موسى، وسيعمد إلى لعب الكرات العرضية، ومحاولة استغلال الركنيات التي يجيد ضربات الرأس فيها أكثر من لاعب؛ وهو ما يجعل الكلاسيكو المنتظر أكثر إثارة وندية وحماسًا من جانب الفريقين، إلا أنني أتوقع أن تكون الغلبة والكسب في النهاية للاتحاد؛ ذلك أن حسابات الفريقين مختلفة؛ فضياع الدوري ليس كضياع التاريخ؛ لذا لا بد أن يتنفس الاتحاد نصـــرًا بجهود نجومه وجمهوره الوفي..!!