"الصحة العالمية" تجدد ترحيبها باقتصار حج هذا العام على أعداد محدودة

أكدت أنه أسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي بالمملكة وخارجها

جددت منظمة الصحة العالمية ترحيبها بالقرار الذي اتخذته المملكة حول تحديد أعداد حجاج هذا العام؛ نظراً لظروف جائحة كورونا كوفيد-19.

وقال المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري في حساب المكتب على "تويتر": أود أن أُعرب مُجدداً عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على عدد محدود من الحجاج من جنسيات مختلفة من بين المقيمين في المملكة، وذلك بُغية الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها.

وكانت المملكة قد قررت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك؛ حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.