النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب ومشتقاته حالة شعورية، تسكن الوجدان. الحب غير مرهون بزمان ومكان؛ فالظروف هي التي تحدد اتجاهاته وأبعاده.. فالحب الذي نتوخاه في الأزمات أعمق في معانيه وغاياته.. ففي زمن الأزمات تتولد لدى الناس حالات شعورية أقرب إلى التآلف والتراحم.. وأغلبها ممارسات إيجابية متناغمة مع الأخلاقيات والقيم الإنسانية.. الأزمات أيضًا تعتبر حياة استثنائية مؤقتة.. قد يباح فيها ما لا يجوز في غيرها.. كما تستمد القيادات عزيمة وصلاحيات مؤثرة.. ولاسيما أن الظرف متعلق بحياة الناس وهيبة الدولة.. الأزمات ملهمة للتفكير خارج الصندوق، ومنظومة العمل تتحرك في اتجاه واحد، يسندها الجمهور؛ فالجمهور -كما في كثير من الأزمات- يُعتبر من ركائز النجاة، وعامل حسم في ضمور آثار الأزمة، ثم انحسارها.

أصداء إيجابية لحزمة القرارات الاحترازية.. رغم قوتها وحساسيتها؛ إذ القرارات لها تبعات وتداعيات اقتصادية مهمة جدًّا، ومع ذلك آثرت الدولة حماية ثروتها البشرية مقابل المال، لا بل ضخت -أيدها الله- مليارات لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص بفعل الإجراءات الاحترازية.

علينا نحن المواطنين والمقيمين واجب بحجم الوطن.. فالجميع في مركب واحد، في مواجهة رياح عاتية، وسط أمواج خطيرة..

إن الاستجابة لتعليمات زملائنا بوزارة الصحة بالبقاء في البيوت، مع اتخاذ وسائل الحماية والوقاية الضرورية عند مخالطة المصابين، من أبسط أوجه التعاون والاحترام.. وهو محل تقدير وامتنان من القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

يوصينا قادتنا بالبُعد عن الهلع والتهافت على تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية، أما تجنب تناقل الشائعات المغرضة فدليلٌ للوعي والانتماء للوطن..

لنا في وزارة الصحة ممارسون، من أطباء وممرضين، وصيادلة، وأخصائيين ومساعدين، هم في أمسّ الحاجة هذه الأيام للتعاون والدعم النفسي.. شأنهم في ذلك شأن جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وبقية القطاعات الأمنية والخدمية..

الوصية: درهم وقاية خير من قنطار علاج.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء
سبق

الحب ومشتقاته حالة شعورية، تسكن الوجدان. الحب غير مرهون بزمان ومكان؛ فالظروف هي التي تحدد اتجاهاته وأبعاده.. فالحب الذي نتوخاه في الأزمات أعمق في معانيه وغاياته.. ففي زمن الأزمات تتولد لدى الناس حالات شعورية أقرب إلى التآلف والتراحم.. وأغلبها ممارسات إيجابية متناغمة مع الأخلاقيات والقيم الإنسانية.. الأزمات أيضًا تعتبر حياة استثنائية مؤقتة.. قد يباح فيها ما لا يجوز في غيرها.. كما تستمد القيادات عزيمة وصلاحيات مؤثرة.. ولاسيما أن الظرف متعلق بحياة الناس وهيبة الدولة.. الأزمات ملهمة للتفكير خارج الصندوق، ومنظومة العمل تتحرك في اتجاه واحد، يسندها الجمهور؛ فالجمهور -كما في كثير من الأزمات- يُعتبر من ركائز النجاة، وعامل حسم في ضمور آثار الأزمة، ثم انحسارها.

أصداء إيجابية لحزمة القرارات الاحترازية.. رغم قوتها وحساسيتها؛ إذ القرارات لها تبعات وتداعيات اقتصادية مهمة جدًّا، ومع ذلك آثرت الدولة حماية ثروتها البشرية مقابل المال، لا بل ضخت -أيدها الله- مليارات لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص بفعل الإجراءات الاحترازية.

علينا نحن المواطنين والمقيمين واجب بحجم الوطن.. فالجميع في مركب واحد، في مواجهة رياح عاتية، وسط أمواج خطيرة..

إن الاستجابة لتعليمات زملائنا بوزارة الصحة بالبقاء في البيوت، مع اتخاذ وسائل الحماية والوقاية الضرورية عند مخالطة المصابين، من أبسط أوجه التعاون والاحترام.. وهو محل تقدير وامتنان من القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

يوصينا قادتنا بالبُعد عن الهلع والتهافت على تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية، أما تجنب تناقل الشائعات المغرضة فدليلٌ للوعي والانتماء للوطن..

لنا في وزارة الصحة ممارسون، من أطباء وممرضين، وصيادلة، وأخصائيين ومساعدين، هم في أمسّ الحاجة هذه الأيام للتعاون والدعم النفسي.. شأنهم في ذلك شأن جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وبقية القطاعات الأمنية والخدمية..

الوصية: درهم وقاية خير من قنطار علاج.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:13 AM

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ - الرياض
A A A
0
77

الحب ومشتقاته حالة شعورية، تسكن الوجدان. الحب غير مرهون بزمان ومكان؛ فالظروف هي التي تحدد اتجاهاته وأبعاده.. فالحب الذي نتوخاه في الأزمات أعمق في معانيه وغاياته.. ففي زمن الأزمات تتولد لدى الناس حالات شعورية أقرب إلى التآلف والتراحم.. وأغلبها ممارسات إيجابية متناغمة مع الأخلاقيات والقيم الإنسانية.. الأزمات أيضًا تعتبر حياة استثنائية مؤقتة.. قد يباح فيها ما لا يجوز في غيرها.. كما تستمد القيادات عزيمة وصلاحيات مؤثرة.. ولاسيما أن الظرف متعلق بحياة الناس وهيبة الدولة.. الأزمات ملهمة للتفكير خارج الصندوق، ومنظومة العمل تتحرك في اتجاه واحد، يسندها الجمهور؛ فالجمهور -كما في كثير من الأزمات- يُعتبر من ركائز النجاة، وعامل حسم في ضمور آثار الأزمة، ثم انحسارها.

أصداء إيجابية لحزمة القرارات الاحترازية.. رغم قوتها وحساسيتها؛ إذ القرارات لها تبعات وتداعيات اقتصادية مهمة جدًّا، ومع ذلك آثرت الدولة حماية ثروتها البشرية مقابل المال، لا بل ضخت -أيدها الله- مليارات لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص بفعل الإجراءات الاحترازية.

علينا نحن المواطنين والمقيمين واجب بحجم الوطن.. فالجميع في مركب واحد، في مواجهة رياح عاتية، وسط أمواج خطيرة..

إن الاستجابة لتعليمات زملائنا بوزارة الصحة بالبقاء في البيوت، مع اتخاذ وسائل الحماية والوقاية الضرورية عند مخالطة المصابين، من أبسط أوجه التعاون والاحترام.. وهو محل تقدير وامتنان من القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

يوصينا قادتنا بالبُعد عن الهلع والتهافت على تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية، أما تجنب تناقل الشائعات المغرضة فدليلٌ للوعي والانتماء للوطن..

لنا في وزارة الصحة ممارسون، من أطباء وممرضين، وصيادلة، وأخصائيين ومساعدين، هم في أمسّ الحاجة هذه الأيام للتعاون والدعم النفسي.. شأنهم في ذلك شأن جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وبقية القطاعات الأمنية والخدمية..

الوصية: درهم وقاية خير من قنطار علاج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,803
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,807

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة