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"الأمن البيئي" يضبط 23 مخالفًا لاستخدامهم الحطب والفحم في أنشطة تجارية

تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.. وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (22) مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (97) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث "المالكي"الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" يضبط 23 مخالفًا لاستخدامهم الحطب والفحم في أنشطة تجارية
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (22) مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (97) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث "المالكي"الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:47 PM

"الأمن البيئي" يضبط 23 مخالفًا لاستخدامهم الحطب والفحم في أنشطة تجارية

تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.. وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (22) مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (97) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث "المالكي"الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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