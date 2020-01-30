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تهديد مسافرة بتفجير نفسها يجبر طائرة روسية على الهبوط اضطرارياً

الشرطة لم تعثر معها على أي متفجرات

هبطت طائرة روسية اضطراريًا في موسكو اليوم (الخميس) بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، فيما لم تعثر الشرطة معها في وقت لاحق على أي مواد متفجرة.

وأوضحت شركة طيران (إس7) أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بينت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.

طائرة روسية موسكو

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تهديد مسافرة بتفجير نفسها يجبر طائرة روسية على الهبوط اضطرارياً
سبق

هبطت طائرة روسية اضطراريًا في موسكو اليوم (الخميس) بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، فيما لم تعثر الشرطة معها في وقت لاحق على أي مواد متفجرة.

وأوضحت شركة طيران (إس7) أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بينت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:51 PM

تهديد مسافرة بتفجير نفسها يجبر طائرة روسية على الهبوط اضطرارياً

الشرطة لم تعثر معها على أي متفجرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت طائرة روسية اضطراريًا في موسكو اليوم (الخميس) بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، فيما لم تعثر الشرطة معها في وقت لاحق على أي مواد متفجرة.

وأوضحت شركة طيران (إس7) أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بينت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.

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