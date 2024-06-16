"الأرصاد" تنبه لأمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، والطوال، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.