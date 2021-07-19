النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من "ساما"

الداخلية تعلن: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 محرم

"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي

وفرّت ألفي أضحية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية

تواصل جمعية نفع الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية لهذا العام والذي يستمر للعام الثامن على التوالي بتوفير (2000) أضحية، بأسعار تتراوح ما بين 740 ريالاً للبربري و860 ريالاً للرفيدي و1080 ريالاً للسواكني للأضحية الواحدة حيث تتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني https://bit.ly/3kB0DBh
أكد ذلك عبدالرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر إحدى الجهات الخيرية الممثلة لمنطقة مكة المكرمة المعتمدة والموزعة لمبادرات المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة وسهولة تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستركارد إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي، وأكد على أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع التنموية والتطوع شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها ووضعها في الكراتين المصممة لهذا المشروع، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن وصحي بواسطة برادات حفظ اللحوم ابتداءً من يوم العيد العاشر من ذي الحجة على الأسر والفئات المستحقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي
سبق

تواصل جمعية نفع الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية لهذا العام والذي يستمر للعام الثامن على التوالي بتوفير (2000) أضحية، بأسعار تتراوح ما بين 740 ريالاً للبربري و860 ريالاً للرفيدي و1080 ريالاً للسواكني للأضحية الواحدة حيث تتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني https://bit.ly/3kB0DBh
أكد ذلك عبدالرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر إحدى الجهات الخيرية الممثلة لمنطقة مكة المكرمة المعتمدة والموزعة لمبادرات المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة وسهولة تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستركارد إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي، وأكد على أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع التنموية والتطوع شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها ووضعها في الكراتين المصممة لهذا المشروع، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن وصحي بواسطة برادات حفظ اللحوم ابتداءً من يوم العيد العاشر من ذي الحجة على الأسر والفئات المستحقة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
11:56 AM

"نفع" تواصل استقبال طلبات موكليها لتنفيذ مشروع الأضاحي

وفرّت ألفي أضحية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
124

تواصل جمعية نفع الخيرية استقبال الراغبين في توكيلها بشعيرة عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع الأضاحي بالجمعية لهذا العام والذي يستمر للعام الثامن على التوالي بتوفير (2000) أضحية، بأسعار تتراوح ما بين 740 ريالاً للبربري و860 ريالاً للرفيدي و1080 ريالاً للسواكني للأضحية الواحدة حيث تتلقى الجمعية "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة أو الأسر والأيدي العاملة التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا وذلك عبر بوابة التبرع الإلكتروني https://bit.ly/3kB0DBh
أكد ذلك عبدالرحمن بن سعد الجهني المدير التنفيذي للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر إحدى الجهات الخيرية الممثلة لمنطقة مكة المكرمة المعتمدة والموزعة لمبادرات المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن الجمعية بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر لتنفيذ هذه الشعيرة العظيمة وسهولة تواصل الراغبين في توكيلها بالأضحية عبر متجرها الإلكتروني، أو من خلال صفحة التوكيل السريع لمستخدمي بطاقات الفيزا والماستركارد إلى جانب التوكيل من خلال التحويل البنكي، وأكد على أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال توكيل الجمعية عن طريق مقرها الرئيس بحي الروابي بجدة أو من خلال مكاتبها التعريفية المنتشرة في أحياء المنطقة.

وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع التنموية والتطوع شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها ووضعها في الكراتين المصممة لهذا المشروع، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن وصحي بواسطة برادات حفظ اللحوم ابتداءً من يوم العيد العاشر من ذي الحجة على الأسر والفئات المستحقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,988
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,433
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة