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جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا

إصابةٌ سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا.. بادرة إنسانية من ذويه بالتبرع بأعضائه

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء -بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة- عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا بالمستشفى؛ إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا؛ حيث قام ذووه -في بادرة إنسانية- بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت "صحة جدة" أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلالها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت: (القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية)، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.

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جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا
سبق

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء -بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة- عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا بالمستشفى؛ إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا؛ حيث قام ذووه -في بادرة إنسانية- بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت "صحة جدة" أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلالها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت: (القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية)، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:14 PM

جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا

إصابةٌ سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا.. بادرة إنسانية من ذويه بالتبرع بأعضائه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء -بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة- عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا بالمستشفى؛ إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا؛ حيث قام ذووه -في بادرة إنسانية- بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت "صحة جدة" أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلالها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت: (القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية)، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.

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