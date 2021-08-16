جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا

إصابةٌ سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا.. بادرة إنسانية من ذويه بالتبرع بأعضائه

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء -بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة- عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا بالمستشفى؛ إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًّا؛ حيث قام ذووه -في بادرة إنسانية- بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت "صحة جدة" أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلالها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت: (القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية)، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.