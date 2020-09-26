النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 7 حالات وفاة خلال يوم واحد

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 48572 تعافى منها 36230 وبلغت الوفيات 334.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ"كورونا"
سبق

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 48572 تعافى منها 36230 وبلغت الوفيات 334.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
04:42 PM

إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 7 حالات وفاة خلال يوم واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
36

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 48572 تعافى منها 36230 وبلغت الوفيات 334.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,133
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,847

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة