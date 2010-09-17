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جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربي

أقيمت بجامعة المؤسس على مستوى مدارس منطقة مكة

فازت الطالبة جوري عمران حافظ بجائزة المركز التاسع في مسابقة الخط العربي التي أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة.

وجاء إطلاق المسابقة في سياق احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي؛ لما يمثله الخط العربي كأحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، ويتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وعمقها الإسلامي والعربي.

وكان عدد المتسابقين أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من المراحل الدراسية، علمًا بأن جوائز المسابقة النقدية للعشرة الأوائل تصل إلى "30.000 ريال"، وحظيت المسابقة برعاية من إدارة النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وبيّن الدكتور خالد اليوبي أستاذ اللغة العربية ومدير المسابقة أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير من قبل الجامعة لكل المشاركين في وقت لاحق إن شاء الله.


جدير بالذكر أن الموهوبة جوري من مكة المكرمة، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي وتدربت على يد والدها عمران حافظ مدرب خط عربي، وما زالت تتعلم منه مبادئ وأساسيات الخط العربي، بالإضافة إلى فن الإلقاء، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

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جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربي
سبق

فازت الطالبة جوري عمران حافظ بجائزة المركز التاسع في مسابقة الخط العربي التي أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة.

وجاء إطلاق المسابقة في سياق احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي؛ لما يمثله الخط العربي كأحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، ويتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وعمقها الإسلامي والعربي.

وكان عدد المتسابقين أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من المراحل الدراسية، علمًا بأن جوائز المسابقة النقدية للعشرة الأوائل تصل إلى "30.000 ريال"، وحظيت المسابقة برعاية من إدارة النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وبيّن الدكتور خالد اليوبي أستاذ اللغة العربية ومدير المسابقة أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير من قبل الجامعة لكل المشاركين في وقت لاحق إن شاء الله.


جدير بالذكر أن الموهوبة جوري من مكة المكرمة، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي وتدربت على يد والدها عمران حافظ مدرب خط عربي، وما زالت تتعلم منه مبادئ وأساسيات الخط العربي، بالإضافة إلى فن الإلقاء، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:25 PM

جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربي

أقيمت بجامعة المؤسس على مستوى مدارس منطقة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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فازت الطالبة جوري عمران حافظ بجائزة المركز التاسع في مسابقة الخط العربي التي أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة.

وجاء إطلاق المسابقة في سياق احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي؛ لما يمثله الخط العربي كأحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، ويتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وعمقها الإسلامي والعربي.

وكان عدد المتسابقين أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من المراحل الدراسية، علمًا بأن جوائز المسابقة النقدية للعشرة الأوائل تصل إلى "30.000 ريال"، وحظيت المسابقة برعاية من إدارة النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وبيّن الدكتور خالد اليوبي أستاذ اللغة العربية ومدير المسابقة أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير من قبل الجامعة لكل المشاركين في وقت لاحق إن شاء الله.


جدير بالذكر أن الموهوبة جوري من مكة المكرمة، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي وتدربت على يد والدها عمران حافظ مدرب خط عربي، وما زالت تتعلم منه مبادئ وأساسيات الخط العربي، بالإضافة إلى فن الإلقاء، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

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