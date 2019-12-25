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لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من ‫#كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً
سبق

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من ‫#كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
07:57 PM

لتمكينهم من أداء صلاة الكسوف.. هيئة الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غداً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
4,121

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من ‫#كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

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