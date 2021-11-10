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"مطارات جدة" تنفذ تجربة طوارئ شاملة للتأكد من جاهزية المطار

بمشاركة الجهات الحكومية والتشغيلية ذات الصلة بالمطار والمنطقة

نفَّذت شركة مطارات جدة ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم، تجربة فرضية للطوارئ للتأكد من جاهزية المطار لأي حدث طارئ، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة بالمطار ومنطقة مكة المكرمة.

وتضمن سيناريو التجربة تلقي برج المراقبة بالمطار بلاغًا من قائد طائرة قادمة للمملكة، على متنها 110 ركاب، يفيد بعدم إمكانية إنزال العجلات الأمامية للطائرة أثناء محاولتها الهبوط، وبعد محاولات عدة يقرر قائد الطائرة الهبوط الاضطراري على المدرج؛ مما نتج عن الحريق الافتراضي في مقدمة الطائرة؛ حيث أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار حالة التأهب القصوى على مدرج المطار لإخماد الحريق، وإنقاذ ركاب الطائرة.

وتمكَّنت الفِرق المشاركة من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية، وفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة دوليًّا؛ إذ أخليت الطائرة، ونقل الركاب إلى منطقة آمنة في المطار.

وأوضح مدير المطار عصام بن فؤاد نور أن تجارب الطوارئ تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، والجاهزية لمنسوبي المطار، وتسهم في تطوير مهاراتهم والتعامل مع حوادث الطيران في حال حدوثها لا قدر الله.

وأشار إلى أن هذه التجارب المنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني تسهم في رفع كفاءة العاملين لمواجهة حوادث الطيران في جميع مطارات العالم، وتعكس استعداد المطار في التعامل مع الأزمات المفاجئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطارات جدة" تنفذ تجربة طوارئ شاملة للتأكد من جاهزية المطار
سبق

نفَّذت شركة مطارات جدة ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم، تجربة فرضية للطوارئ للتأكد من جاهزية المطار لأي حدث طارئ، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة بالمطار ومنطقة مكة المكرمة.

وتضمن سيناريو التجربة تلقي برج المراقبة بالمطار بلاغًا من قائد طائرة قادمة للمملكة، على متنها 110 ركاب، يفيد بعدم إمكانية إنزال العجلات الأمامية للطائرة أثناء محاولتها الهبوط، وبعد محاولات عدة يقرر قائد الطائرة الهبوط الاضطراري على المدرج؛ مما نتج عن الحريق الافتراضي في مقدمة الطائرة؛ حيث أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار حالة التأهب القصوى على مدرج المطار لإخماد الحريق، وإنقاذ ركاب الطائرة.

وتمكَّنت الفِرق المشاركة من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية، وفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة دوليًّا؛ إذ أخليت الطائرة، ونقل الركاب إلى منطقة آمنة في المطار.

وأوضح مدير المطار عصام بن فؤاد نور أن تجارب الطوارئ تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، والجاهزية لمنسوبي المطار، وتسهم في تطوير مهاراتهم والتعامل مع حوادث الطيران في حال حدوثها لا قدر الله.

وأشار إلى أن هذه التجارب المنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني تسهم في رفع كفاءة العاملين لمواجهة حوادث الطيران في جميع مطارات العالم، وتعكس استعداد المطار في التعامل مع الأزمات المفاجئة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
05:55 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:41 AM

"مطارات جدة" تنفذ تجربة طوارئ شاملة للتأكد من جاهزية المطار

بمشاركة الجهات الحكومية والتشغيلية ذات الصلة بالمطار والمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفَّذت شركة مطارات جدة ممثلة في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم، تجربة فرضية للطوارئ للتأكد من جاهزية المطار لأي حدث طارئ، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة بالمطار ومنطقة مكة المكرمة.

وتضمن سيناريو التجربة تلقي برج المراقبة بالمطار بلاغًا من قائد طائرة قادمة للمملكة، على متنها 110 ركاب، يفيد بعدم إمكانية إنزال العجلات الأمامية للطائرة أثناء محاولتها الهبوط، وبعد محاولات عدة يقرر قائد الطائرة الهبوط الاضطراري على المدرج؛ مما نتج عن الحريق الافتراضي في مقدمة الطائرة؛ حيث أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار حالة التأهب القصوى على مدرج المطار لإخماد الحريق، وإنقاذ ركاب الطائرة.

وتمكَّنت الفِرق المشاركة من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية، وفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة دوليًّا؛ إذ أخليت الطائرة، ونقل الركاب إلى منطقة آمنة في المطار.

وأوضح مدير المطار عصام بن فؤاد نور أن تجارب الطوارئ تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، والجاهزية لمنسوبي المطار، وتسهم في تطوير مهاراتهم والتعامل مع حوادث الطيران في حال حدوثها لا قدر الله.

وأشار إلى أن هذه التجارب المنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني تسهم في رفع كفاءة العاملين لمواجهة حوادث الطيران في جميع مطارات العالم، وتعكس استعداد المطار في التعامل مع الأزمات المفاجئة.

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