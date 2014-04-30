"الصميدي" يحتفل بعقد قرانه

احتفل الشاب ماجد بن عبدالله الصميدي، بعقد قرانه على ابنة عبدالله أحمد الصميدي -رحمه الله- وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الصميدي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.
احتفل الشاب ماجد بن عبدالله الصميدي، بعقد قرانه على ابنة عبدالله أحمد الصميدي -رحمه الله- وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الصميدي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.
احتفل الشاب ماجد بن عبدالله الصميدي، بعقد قرانه على ابنة عبدالله أحمد الصميدي -رحمه الله- وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الصميدي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.
احتفل الشاب ماجد بن عبدالله الصميدي، بعقد قرانه على ابنة عبدالله أحمد الصميدي -رحمه الله- وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الصميدي" وتتمنى له حياةً زوجية سعيدة.