الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته

فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".

وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.