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الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته

فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".

وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.

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الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته
سبق

فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".

وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
01:57 PM

الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".

وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.

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