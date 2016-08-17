الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته
فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".
وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.
الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-17
فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".
وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
01:57 PM
الزميل "البقمي" يفجع بوفاة اثنين من إخوته
فجع الزميل سعد البقمي؛ محرر "سبق" بمحافظة تربة، في وفاة عدد من أفراد أسرته بعد تعرُّضهم لحادث سير على طريق "حضن - الطائف".
وفقد الزميل اثنين من إخوته وابن أخته، فيما يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل ابن أخيه.. نسأل الله له الشفاء العاجل.