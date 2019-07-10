احتفل سعيد بن محمد معلوي السرحاني بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بآل سرحان في خميس مشيط، وسط حضور الأهل والأقارب والزملاء. ألف مبروك.
"السرحاني" يحتفل بزواجه في خميس مشيط
احتفل سعيد بن محمد معلوي السرحاني بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بآل سرحان في خميس مشيط، وسط حضور الأهل والأقارب والزملاء. ألف مبروك.
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"السرحاني" يحتفل بزواجه في خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-10
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
09:56 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
06:05 PM
"السرحاني" يحتفل بزواجه في خميس مشيط
احتفل سعيد بن محمد معلوي السرحاني بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بآل سرحان في خميس مشيط، وسط حضور الأهل والأقارب والزملاء. ألف مبروك.
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