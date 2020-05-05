فيديو المفاجأة.. أراد أن يعلم طفله درسًا فتلقى صدمة صاعقة

انطلق الحيوان كالسهم لكن كان هناك من يراقبه في السماء

نحاول دائمًا أن نعلم أطفالنا دروسًا مفيدة تنفعهم في حياتهم، لكننا قد نفاجأ بموقف عكس ما نعلمه لأطفالنا، فكيف نشرح لأطفالنا ما يحدث في حياتهم، هذا ما حدث مع أب أمريكي أراد أن يلقن طفله درسًا في التعامل مع الحيوان، لكن تدخلت الطبيعة بمفاجأة صاعقة، وضعت الأب في موقف محرج أمام طفله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الجمعة الماضي في مدينة مينابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية، حينما عثر أب على فأر في مصيدة منزلية.

ويروي الأب قصة هذا الحيوان ويقول: لقد ظل الفأر لمدة أسبوع كامل في منزله، وكان يأكل بقايا الطعام التي تتساقط من طفلته الصغيرة ذات العامين، فأعد الأب مصيدة منزلية وتمكن من اصطياده.

ويضيف الأب: إن طفله الصغير، 6 سنوات، أراد الاحتفاظ بالفأر كحيوان أليف في المنزل، لكن الأب أقنعه أن الفأر سيحزن إن ظل في الأسر، ويجب أن يعود إلى الطبيعة ليسعد بحياته، وفي النهاية اقتنع الابن، وخرج مع والده ليشهد لحظة عودة هذا الحيوان إلى حياته.

ويظهر الفيديو الأب وهو يفتح المصيدة بحذر ويطلق الفأر الصغير، الذي انطلق بأقصى سرعة، لكن في السماء كان هناك صقر جائع يبحث عن فريسة، وفي ثوان قليلة انقض على الفأر واقتنصه، بينما كان يصيح الأب وهو مصاب بالدهشة والذهول: "يا إلهي".

ويروي الأب كيف عاد طفله الصغير إلى المنزل حزينًا وظل يبكي ويتوعد بأن يقتل كل الطيور لأنها قتلت الفأر الذي أحبه.

ويقول الأب: إنه بذل مجهودًا كبيرًا ليقنع ابنه أن هذه هي الحياة وطبيعتها، وأن الصقر أيضًا كان جائعًا ويحاول الحصول على طعام.