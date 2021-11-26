بحضور مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس، حفل غداء تكريماً لوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا السيد ياقوت خليل قوماس والوفد المرافق له، وذلك بمحافظة جدة، قبيل انتهاء الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الإندونيسي للمملكة. وحضر حفل الغداء عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي لسفارة جمهورية إندونيسيا لدى المملكة.

"آل الشيخ" يقيم مأدبة غداء تكريماً لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي قبيل مغادرته للمملكة عبدالله العنزي سبق 2021-11-26 بحضور مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس، حفل غداء تكريماً لوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا السيد ياقوت خليل قوماس والوفد المرافق له، وذلك بمحافظة جدة، قبيل انتهاء الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الإندونيسي للمملكة.



وحضر حفل الغداء عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي لسفارة جمهورية إندونيسيا لدى المملكة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 12:51 AM

"آل الشيخ" يقيم مأدبة غداء تكريماً لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي قبيل مغادرته للمملكة بحضور مفتي مصر وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي لسفارة إندونيسيا





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بحضور مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، أقام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس، حفل غداء تكريماً لوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا السيد ياقوت خليل قوماس والوفد المرافق له، وذلك بمحافظة جدة، قبيل انتهاء الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الإندونيسي للمملكة.



وحضر حفل الغداء عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي لسفارة جمهورية إندونيسيا لدى المملكة.