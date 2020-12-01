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"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

المجلس استعرض نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في "المحكمة الجزائية "

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان "عن بعد" الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"
سبق

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان "عن بعد" الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
02:49 PM

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

المجلس استعرض نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في "المحكمة الجزائية "

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,604

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان "عن بعد" الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.

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