الفريدي ينهي الحجر الصحي ويدعو للبقاء في البيت

طالب بالاستماع لتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية

قال لاعب مليلية الإسباني أحمد الفريدي: إنه أنهى مدة الحجر المنزلي (14 يوماً) بعد عودته من إسبانيا للسعودية كإجراء احترازي، وإنه (أي الفريدي) بخير ويعيش حياته بشكل طبيعي الآن.

كما طلب "الفريدي" من الجميع البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، داعياً الله أن يرفع الوباء والبلاء عن الأمة وتعود الحياة إلى ما كانت عليه بإذن الله.

جاء ذلك من خلال "سناب شات" الخاص بالفريدي، والذي نشره اليوم الأحد، مطمئناً محبيه على صحته، وناصحاً في ذات الوقت بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل صحة الجميع وسلامة الوطن من هذا الوباء.

