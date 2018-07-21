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11 ملعباً تحتضن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.. تعرف عليها

تقرر أن يحتضن 11 ملعباً مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 والذي سيقام بمشاركة 16 نادياً، وينطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وتقام 240 مباراة في الموسم الجديد، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة.

وتحتضن المنطقة الوسطى مباريات 5 أندية هي: النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي والفيحاء، عبر 4 ملاعب هي: استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود ومدينة المجمعة الرياضية.

وتحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية: الأهلي، الاتحاد، والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتحتضن المنطقة الشرقية مباريات: الاتفاق، الفتح، والعدالة، عبر ملعبي الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وعلى ملعبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وملعب نادي الحزم تحتضن منطقة القصيم مباريات أندية: التعاون، الرائد، والحزم.

وتحتضن المنطقة الجنوبية مباريات ناديي أبها، وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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11 ملعباً تحتضن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.. تعرف عليها
سبق

تقرر أن يحتضن 11 ملعباً مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 والذي سيقام بمشاركة 16 نادياً، وينطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وتقام 240 مباراة في الموسم الجديد، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة.

وتحتضن المنطقة الوسطى مباريات 5 أندية هي: النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي والفيحاء، عبر 4 ملاعب هي: استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود ومدينة المجمعة الرياضية.

وتحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية: الأهلي، الاتحاد، والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتحتضن المنطقة الشرقية مباريات: الاتفاق، الفتح، والعدالة، عبر ملعبي الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وعلى ملعبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وملعب نادي الحزم تحتضن منطقة القصيم مباريات أندية: التعاون، الرائد، والحزم.

وتحتضن المنطقة الجنوبية مباريات ناديي أبها، وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
04:30 PM

11 ملعباً تحتضن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر أن يحتضن 11 ملعباً مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 والذي سيقام بمشاركة 16 نادياً، وينطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وتقام 240 مباراة في الموسم الجديد، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة.

وتحتضن المنطقة الوسطى مباريات 5 أندية هي: النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي والفيحاء، عبر 4 ملاعب هي: استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود ومدينة المجمعة الرياضية.

وتحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية: الأهلي، الاتحاد، والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتحتضن المنطقة الشرقية مباريات: الاتفاق، الفتح، والعدالة، عبر ملعبي الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وعلى ملعبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وملعب نادي الحزم تحتضن منطقة القصيم مباريات أندية: التعاون، الرائد، والحزم.

وتحتضن المنطقة الجنوبية مباريات ناديي أبها، وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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