11 ملعباً تحتضن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.. تعرف عليها
تقرر أن يحتضن 11 ملعباً مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 والذي سيقام بمشاركة 16 نادياً، وينطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.
وتقام 240 مباراة في الموسم الجديد، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة.
وتحتضن المنطقة الوسطى مباريات 5 أندية هي: النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي والفيحاء، عبر 4 ملاعب هي: استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود ومدينة المجمعة الرياضية.
وتحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية: الأهلي، الاتحاد، والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتحتضن المنطقة الشرقية مباريات: الاتفاق، الفتح، والعدالة، عبر ملعبي الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وعلى ملعبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وملعب نادي الحزم تحتضن منطقة القصيم مباريات أندية: التعاون، الرائد، والحزم.
وتحتضن المنطقة الجنوبية مباريات ناديي أبها، وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
11 ملعباً تحتضن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.. تعرف عليها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-21
تقرر أن يحتضن 11 ملعباً مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 والذي سيقام بمشاركة 16 نادياً، وينطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.
وتقام 240 مباراة في الموسم الجديد، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة.
وتحتضن المنطقة الوسطى مباريات 5 أندية هي: النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي والفيحاء، عبر 4 ملاعب هي: استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود ومدينة المجمعة الرياضية.
وتحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية: الأهلي، الاتحاد، والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتحتضن المنطقة الشرقية مباريات: الاتفاق، الفتح، والعدالة، عبر ملعبي الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وعلى ملعبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وملعب نادي الحزم تحتضن منطقة القصيم مباريات أندية: التعاون، الرائد، والحزم.
وتحتضن المنطقة الجنوبية مباريات ناديي أبها، وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
04:30 PM
11 ملعباً تحتضن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.. تعرف عليها
تقرر أن يحتضن 11 ملعباً مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 والذي سيقام بمشاركة 16 نادياً، وينطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.
وتقام 240 مباراة في الموسم الجديد، بواقع 8 مباريات في الجولة الواحدة.
وتحتضن المنطقة الوسطى مباريات 5 أندية هي: النصر، الهلال، الشباب، الفيصلي والفيحاء، عبر 4 ملاعب هي: استاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب جامعة الملك سعود ومدينة المجمعة الرياضية.
وتحتضن المنطقة الغربية مباريات أندية: الأهلي، الاتحاد، والوحدة، عبر ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتحتضن المنطقة الشرقية مباريات: الاتفاق، الفتح، والعدالة، عبر ملعبي الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وعلى ملعبي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وملعب نادي الحزم تحتضن منطقة القصيم مباريات أندية: التعاون، الرائد، والحزم.
وتحتضن المنطقة الجنوبية مباريات ناديي أبها، وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.