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"كاكست" تطلق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة كورونا

في إطار تطوير آليات الكشف والرصد بشكل دقيق وسريع واقتصادي

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"؛ إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ سعيًا نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس، وبهدف توفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لمرض كورونا المستجدّ بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تولي قطاع البحث والتطوير اهتماماً بالغاً؛ حيث سخرت المدينة إمكاناتها منذ نشأتها لدعم الباحثين في المملكة.

وأضاف: إطلاق برنامج دعم الأبحاث هذا يأتي كخطوة وطنية ضمن مسار التصدي الفاعل لخطر انتشار فيروس كورونا في المملكة، ومتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار هذا المرض.

من جهته أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن برنامج المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، يأتي ضمن حزمة برامج البحوث الموجهة، ويهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير بالمملكة لتطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس، وتطوير الفحوصات المناعية (المصلية)، إلى جانب دعم البحوث المسحية الوبائية، وأنظمة الذكاء الصناعي والترصد الجيني النشط لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "المالك" أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستتيح استخدام مختبراتها المركزية للباحثين المرشحين لهذا البرنامج متى ما دعت الحاجة.

وخصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، البوابة الإلكترونية: covid19.kacst.edu.sa/grants لتقديم المقترحات البحثية للمسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، بدءاً من اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 أبريل 2020م وحتى نهاية يوم الاثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال عشرة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأبحاث.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كاكست" تطلق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة كورونا
سبق

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"؛ إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ سعيًا نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس، وبهدف توفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لمرض كورونا المستجدّ بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تولي قطاع البحث والتطوير اهتماماً بالغاً؛ حيث سخرت المدينة إمكاناتها منذ نشأتها لدعم الباحثين في المملكة.

وأضاف: إطلاق برنامج دعم الأبحاث هذا يأتي كخطوة وطنية ضمن مسار التصدي الفاعل لخطر انتشار فيروس كورونا في المملكة، ومتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار هذا المرض.

من جهته أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن برنامج المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، يأتي ضمن حزمة برامج البحوث الموجهة، ويهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير بالمملكة لتطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس، وتطوير الفحوصات المناعية (المصلية)، إلى جانب دعم البحوث المسحية الوبائية، وأنظمة الذكاء الصناعي والترصد الجيني النشط لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "المالك" أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستتيح استخدام مختبراتها المركزية للباحثين المرشحين لهذا البرنامج متى ما دعت الحاجة.

وخصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، البوابة الإلكترونية: covid19.kacst.edu.sa/grants لتقديم المقترحات البحثية للمسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، بدءاً من اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 أبريل 2020م وحتى نهاية يوم الاثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال عشرة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأبحاث.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:55 PM

"كاكست" تطلق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة كورونا

في إطار تطوير آليات الكشف والرصد بشكل دقيق وسريع واقتصادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"؛ إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ سعيًا نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس، وبهدف توفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لمرض كورونا المستجدّ بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تولي قطاع البحث والتطوير اهتماماً بالغاً؛ حيث سخرت المدينة إمكاناتها منذ نشأتها لدعم الباحثين في المملكة.

وأضاف: إطلاق برنامج دعم الأبحاث هذا يأتي كخطوة وطنية ضمن مسار التصدي الفاعل لخطر انتشار فيروس كورونا في المملكة، ومتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار هذا المرض.

من جهته أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن برنامج المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، يأتي ضمن حزمة برامج البحوث الموجهة، ويهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير بالمملكة لتطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس، وتطوير الفحوصات المناعية (المصلية)، إلى جانب دعم البحوث المسحية الوبائية، وأنظمة الذكاء الصناعي والترصد الجيني النشط لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "المالك" أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستتيح استخدام مختبراتها المركزية للباحثين المرشحين لهذا البرنامج متى ما دعت الحاجة.

وخصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، البوابة الإلكترونية: covid19.kacst.edu.sa/grants لتقديم المقترحات البحثية للمسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا، بدءاً من اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 أبريل 2020م وحتى نهاية يوم الاثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال عشرة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأبحاث.

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