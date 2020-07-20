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أمير الباحة يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارة و"مشروعات"

لتمكين الإمارة من متابعة وتنسيق المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

وقع المذكرة عن إمارة المنطقة وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، وعن البرنامج الوطني "مشروعات" مديره العام محمد بن علي العسيري.

وقدم "العسيري" شرحاً له عن المذكرة الهادفة إلى تمكين الإمارة من متابعة وتنسيق مشاريع المنطقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة، مشيراً بأن البرنامج سيقوم بدراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لمتابعة مشاريع الإمارة، من حيث هيكلها التنظيمي، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات اللازمة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبي الوحدة في مجالات إدارة المشاريع، وربطها مع المنصة الوطنية لمتابعة مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

وتأتي تلك المذكرة في سياق السعي المستمر من قبل إمارة الباحة لتطوير المنطقة والارتقاء بمكونات البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للسكان، في ظل توسع الإمارة في التخطيط لمشاريع جديدة وتطوير أدائها في مجال إدارة المشاريع، كما أنها توسع من شراكة برنامج مشروعات مع الجهات العامة ومع إمارات المناطق التي ينعكس تمكينها على جودة وكفاءة عدد كبير ومتنوع من المشاريع والمرافق.

وأشاد أمير الباحة بما تضمنته المذكرة من أهداف ستسهم بإذن الله في دعم مشروعات المنطقة وتنفيذها بأفضل المواصفات، منوهاً بدور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في مختلف الجهات والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي لا تألو جهداً في تطوير مختلف الخدمات التي تهم الوطن والمواطن.

من جهته، أعرب مدير عام البرنامج الوطني "مشروعات" محمد العسيري، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه الدائم لكل ما من شأنه تطوير المنطقة وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطنين بالمنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارة و"مشروعات"
سبق

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

وقع المذكرة عن إمارة المنطقة وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، وعن البرنامج الوطني "مشروعات" مديره العام محمد بن علي العسيري.

وقدم "العسيري" شرحاً له عن المذكرة الهادفة إلى تمكين الإمارة من متابعة وتنسيق مشاريع المنطقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة، مشيراً بأن البرنامج سيقوم بدراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لمتابعة مشاريع الإمارة، من حيث هيكلها التنظيمي، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات اللازمة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبي الوحدة في مجالات إدارة المشاريع، وربطها مع المنصة الوطنية لمتابعة مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

وتأتي تلك المذكرة في سياق السعي المستمر من قبل إمارة الباحة لتطوير المنطقة والارتقاء بمكونات البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للسكان، في ظل توسع الإمارة في التخطيط لمشاريع جديدة وتطوير أدائها في مجال إدارة المشاريع، كما أنها توسع من شراكة برنامج مشروعات مع الجهات العامة ومع إمارات المناطق التي ينعكس تمكينها على جودة وكفاءة عدد كبير ومتنوع من المشاريع والمرافق.

وأشاد أمير الباحة بما تضمنته المذكرة من أهداف ستسهم بإذن الله في دعم مشروعات المنطقة وتنفيذها بأفضل المواصفات، منوهاً بدور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في مختلف الجهات والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي لا تألو جهداً في تطوير مختلف الخدمات التي تهم الوطن والمواطن.

من جهته، أعرب مدير عام البرنامج الوطني "مشروعات" محمد العسيري، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه الدائم لكل ما من شأنه تطوير المنطقة وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطنين بالمنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:57 PM

أمير الباحة يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارة و"مشروعات"

لتمكين الإمارة من متابعة وتنسيق المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

وقع المذكرة عن إمارة المنطقة وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، وعن البرنامج الوطني "مشروعات" مديره العام محمد بن علي العسيري.

وقدم "العسيري" شرحاً له عن المذكرة الهادفة إلى تمكين الإمارة من متابعة وتنسيق مشاريع المنطقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة، مشيراً بأن البرنامج سيقوم بدراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لمتابعة مشاريع الإمارة، من حيث هيكلها التنظيمي، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات اللازمة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبي الوحدة في مجالات إدارة المشاريع، وربطها مع المنصة الوطنية لمتابعة مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

وتأتي تلك المذكرة في سياق السعي المستمر من قبل إمارة الباحة لتطوير المنطقة والارتقاء بمكونات البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للسكان، في ظل توسع الإمارة في التخطيط لمشاريع جديدة وتطوير أدائها في مجال إدارة المشاريع، كما أنها توسع من شراكة برنامج مشروعات مع الجهات العامة ومع إمارات المناطق التي ينعكس تمكينها على جودة وكفاءة عدد كبير ومتنوع من المشاريع والمرافق.

وأشاد أمير الباحة بما تضمنته المذكرة من أهداف ستسهم بإذن الله في دعم مشروعات المنطقة وتنفيذها بأفضل المواصفات، منوهاً بدور البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في مختلف الجهات والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي لا تألو جهداً في تطوير مختلف الخدمات التي تهم الوطن والمواطن.

من جهته، أعرب مدير عام البرنامج الوطني "مشروعات" محمد العسيري، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه الدائم لكل ما من شأنه تطوير المنطقة وتحقيق سبل الراحة والرفاهية للمواطنين بالمنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.

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