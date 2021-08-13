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قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تسفر عن مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في دور الـ32

أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 - 2022م، التي جرت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، عن مواجهات سهلة لفريقي الأهلي والزمالك في دور الـ32.

وقرر الكاف استثناء عشرة فرق من خوض الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية، وهي: الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، والترجي والنجم الساحلي من تونس، وماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا، وسيمبا التنزاني، وحوريا الغيني، ومازيمبي الكونغولي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي، حامل لقب البطولة الإفريقية، في مواجهة الفائز من مباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر ولو ماساجير بطل بوروندي، وذلك في دور الـ32 للمسابقة القارية، أما الزمالك فينتظر الفائز من مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي وتوسكر الكيني.

وستكون لقاءات الذهاب في دور الـ32 من البطولة في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، والإياب في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر ذاته.

دوري أبطال إفريقيا

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قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تسفر عن مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في دور الـ32
سبق

أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 - 2022م، التي جرت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، عن مواجهات سهلة لفريقي الأهلي والزمالك في دور الـ32.

وقرر الكاف استثناء عشرة فرق من خوض الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية، وهي: الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، والترجي والنجم الساحلي من تونس، وماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا، وسيمبا التنزاني، وحوريا الغيني، ومازيمبي الكونغولي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي، حامل لقب البطولة الإفريقية، في مواجهة الفائز من مباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر ولو ماساجير بطل بوروندي، وذلك في دور الـ32 للمسابقة القارية، أما الزمالك فينتظر الفائز من مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي وتوسكر الكيني.

وستكون لقاءات الذهاب في دور الـ32 من البطولة في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، والإياب في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر ذاته.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
10:35 PM

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تسفر عن مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في دور الـ32

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 - 2022م، التي جرت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، عن مواجهات سهلة لفريقي الأهلي والزمالك في دور الـ32.

وقرر الكاف استثناء عشرة فرق من خوض الدور التمهيدي الأول للمسابقة القارية، وهي: الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، والترجي والنجم الساحلي من تونس، وماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا، وسيمبا التنزاني، وحوريا الغيني، ومازيمبي الكونغولي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي، حامل لقب البطولة الإفريقية، في مواجهة الفائز من مباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر ولو ماساجير بطل بوروندي، وذلك في دور الـ32 للمسابقة القارية، أما الزمالك فينتظر الفائز من مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي وتوسكر الكيني.

وستكون لقاءات الذهاب في دور الـ32 من البطولة في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، والإياب في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر ذاته.

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