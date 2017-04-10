النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

أمانة جدة ترصد (609) مخالفات في شمال وشرق وجنوب المحافظة

خلال حملتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

رصدت أمانة محافظة جدة (609) مخالفات، وأشعرت (1047) موقعاً ضمن نطاق بلديات الشمال والشرق والجنوب؛ وذلك من خلال (1809) جولات، شملت متابعة صوالين الحلاقة والمتاجر الغذائية والمقاهى وقصور الأفراح والمطاعم والمراكز التجارية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية الشاملة والمستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية ضمن الجهود المشتركة مع قطاعات الأمانة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

حيث واصلت بلدياتها الفرعية متابعة التزام المراكز التجارية والمحال والأسواق ضمن الجهود المشتركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وحماية المجتمع.

وعملت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية.

فيروس كورونا الجديد أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة ترصد (609) مخالفات في شمال وشرق وجنوب المحافظة
سبق

رصدت أمانة محافظة جدة (609) مخالفات، وأشعرت (1047) موقعاً ضمن نطاق بلديات الشمال والشرق والجنوب؛ وذلك من خلال (1809) جولات، شملت متابعة صوالين الحلاقة والمتاجر الغذائية والمقاهى وقصور الأفراح والمطاعم والمراكز التجارية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية الشاملة والمستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية ضمن الجهود المشتركة مع قطاعات الأمانة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

حيث واصلت بلدياتها الفرعية متابعة التزام المراكز التجارية والمحال والأسواق ضمن الجهود المشتركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وحماية المجتمع.

وعملت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
04:30 PM

أمانة جدة ترصد (609) مخالفات في شمال وشرق وجنوب المحافظة

خلال حملتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,081

رصدت أمانة محافظة جدة (609) مخالفات، وأشعرت (1047) موقعاً ضمن نطاق بلديات الشمال والشرق والجنوب؛ وذلك من خلال (1809) جولات، شملت متابعة صوالين الحلاقة والمتاجر الغذائية والمقاهى وقصور الأفراح والمطاعم والمراكز التجارية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية الشاملة والمستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية ضمن الجهود المشتركة مع قطاعات الأمانة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

حيث واصلت بلدياتها الفرعية متابعة التزام المراكز التجارية والمحال والأسواق ضمن الجهود المشتركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وحماية المجتمع.

وعملت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,051
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,209
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,841
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,111

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة