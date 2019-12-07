النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال الأحمر يباشر حادث سير لعائلة نتج عنه وفاة و٦ إصابات بالرياض

تم نقل المصابين لـ3 مستشفيات

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ٦ إصابات لعائلة، جراء حادث تصادم وقع في حي المصيف شمال الرياض، بمشاركة أكثر من خمس فرق إسعافية وعنايات وقيادة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن "غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود حادث سير نتج عنه ست إصابات وحالة وفاة، حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق من ورود البلاغ".

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر، منها أربع حالات لمدينة الملك سعود الطبية، وحالة لمستشفى دلة وأخرى للحبيب.

الهلال الأحمر حي المصيف الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الهلال الأحمر يباشر حادث سير لعائلة نتج عنه وفاة و٦ إصابات بالرياض
سبق

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ٦ إصابات لعائلة، جراء حادث تصادم وقع في حي المصيف شمال الرياض، بمشاركة أكثر من خمس فرق إسعافية وعنايات وقيادة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن "غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود حادث سير نتج عنه ست إصابات وحالة وفاة، حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق من ورود البلاغ".

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر، منها أربع حالات لمدينة الملك سعود الطبية، وحالة لمستشفى دلة وأخرى للحبيب.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
08:51 PM

الهلال الأحمر يباشر حادث سير لعائلة نتج عنه وفاة و٦ إصابات بالرياض

تم نقل المصابين لـ3 مستشفيات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,769

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ٦ إصابات لعائلة، جراء حادث تصادم وقع في حي المصيف شمال الرياض، بمشاركة أكثر من خمس فرق إسعافية وعنايات وقيادة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن "غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود حادث سير نتج عنه ست إصابات وحالة وفاة، حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق من ورود البلاغ".

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر، منها أربع حالات لمدينة الملك سعود الطبية، وحالة لمستشفى دلة وأخرى للحبيب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,972
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,309
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,733

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة