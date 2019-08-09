شاهد.. وزير "الإسلامية" يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج بمشعر منى

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

تفقّد -اليوم- وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مقر الوزارة بمسجد الخيف بمشعر منى، يرافقه النائب الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

وتأتي جولة الوزير "آل الشيخ" في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمباشرة كافة مسؤولي الدولة بالوقوف على الخدمات التي تقدّمها القطاعات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتوفير كل السبل والإمكانات لضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان.

وتهدف الجولة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدّمها الوزارة لضيوف الرحمن، والوقوف على كل الاستعدادات والأعمال التي تقدّمها الوزارة خلال موسم الحج بعد اكتمال وصول الحجاج لمنى.

واستهل "آل شيخ" الجولة بالوقوف على كبائن الهاتف المجاني (8002451000) في مسجد الخيف، والْتقى عددًا من الدعاة أعضاء الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج الذين يباشرون الرد على اتصالات الحجاج والمترجمين، وحثهم على مضاعفة الجهد واحتساب الأجر، والحرص على توعية وإرشاد الحجاج بأحكام المناسك وما يقربهم من الله، إلى جانب التركيز على ما يرسّخ قِيَم الحج ومعانيه السامية وبيان المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل.

كما تجوّل "آل شيخ" بمرافق مقر الوزارة ومكاتب الإدارات التي تعمل على تنفيذ خطة الوزارة في الحج، إلى جانب الصالات المُعَدة لاستقبال الدعاة، والمركز الإعلامي الذي أقيم لتمكين كافة وسائل الإعلام من تغطية فعاليات وبرامج وأعمال الوزارة في خدمة الحجاج، كما الْتقى الوزير "آل الشيخ" الموظفين المكلفين في موسم الحج 1440 من قِبَل الوزارة، وحثهم على تقديم المزيد من الجهد لإنجاح خطة الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.