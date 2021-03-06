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"بر السديرة" تودع 37600 ريال مساعدات للأيتام في حساباتهم البنكية

بعد توقفها بسبب إجراء البحث الاجتماعي السنوي للمستفيدين بالجمعية

أودعت جمعية البر الخيرية بالسديرة جنوب محافظة الطائف مبلغ (37600) ريال في حسابات الأيتام ووكلائهم الشرعيين، والتي كانت قد توقفت بسبب إجراء البحث الاجتماعي السنوي لملفات المستفيدين بالجمعية.

وتفصيلاً، أفاد مدير عام الجمعية سليمان بن عبدالله الوذيناني بأنه وبعد عمل البحث الميداني والمكتبي تبين استمرار استحقاق أكثر من (23) يتيماً لكفالة شهرية، كما تبين أيضاً وجود عدد (25) يتيماً جديداً في حاجة للكفالة الشهرية وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي وضعتها لجنة البحث برئاسة سعد عوض الوذيناني، وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية لليتيم الواحد بالجمعية مبلغ (400) ريال.

يذكر أن الجمعية لديها أكثر من (14) مشروعاً خيرياً تدعم من خلالها المستحقين المسجلين والبالغ عددهم (570) أسرة تقريباً ما بين أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى وفقراء.

وذكر مدير الجمعية بعض هذه المشاريع مثل ترميم وتأثيث المنازل والذي يتكلف أكثر من نصف مليون ريال ومشروع السلة الغذائية بتكلفة (125.000) ريال ومشروع مساعدة الشباب على الزواج ومشروع سقيا الماء الصالح للشرب ومشروع كفالة الأيتام وكفالة الأسر ومشاريع التدريب.

يشار إلى أن الجمعية تقوم باستلام وتوزيع الزكاة على مستحقيها بعد تقرير لجنة البحث لمدى استحقاق كل أسرة، وكل هذه المساعدات تتم عن طريق التحويل البنكي على حسابات المستحقين وتحت إشراف مجلس إدارة الجمعية برئاسة عبيد بن خلف الوذيناني، الذي وجه الشكر لكل الداعمين للجمعية وبخاصةً داعمون وكافلون للأيتام، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في مركز التنمية الاجتماعية بالطائف لما يقدمونه من دعم مالي ودعم إشرافي وتوجيهي للجمعية.

جمعية البر الخيرية السديرة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر السديرة" تودع 37600 ريال مساعدات للأيتام في حساباتهم البنكية
سبق

أودعت جمعية البر الخيرية بالسديرة جنوب محافظة الطائف مبلغ (37600) ريال في حسابات الأيتام ووكلائهم الشرعيين، والتي كانت قد توقفت بسبب إجراء البحث الاجتماعي السنوي لملفات المستفيدين بالجمعية.

وتفصيلاً، أفاد مدير عام الجمعية سليمان بن عبدالله الوذيناني بأنه وبعد عمل البحث الميداني والمكتبي تبين استمرار استحقاق أكثر من (23) يتيماً لكفالة شهرية، كما تبين أيضاً وجود عدد (25) يتيماً جديداً في حاجة للكفالة الشهرية وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي وضعتها لجنة البحث برئاسة سعد عوض الوذيناني، وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية لليتيم الواحد بالجمعية مبلغ (400) ريال.

يذكر أن الجمعية لديها أكثر من (14) مشروعاً خيرياً تدعم من خلالها المستحقين المسجلين والبالغ عددهم (570) أسرة تقريباً ما بين أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى وفقراء.

وذكر مدير الجمعية بعض هذه المشاريع مثل ترميم وتأثيث المنازل والذي يتكلف أكثر من نصف مليون ريال ومشروع السلة الغذائية بتكلفة (125.000) ريال ومشروع مساعدة الشباب على الزواج ومشروع سقيا الماء الصالح للشرب ومشروع كفالة الأيتام وكفالة الأسر ومشاريع التدريب.

يشار إلى أن الجمعية تقوم باستلام وتوزيع الزكاة على مستحقيها بعد تقرير لجنة البحث لمدى استحقاق كل أسرة، وكل هذه المساعدات تتم عن طريق التحويل البنكي على حسابات المستحقين وتحت إشراف مجلس إدارة الجمعية برئاسة عبيد بن خلف الوذيناني، الذي وجه الشكر لكل الداعمين للجمعية وبخاصةً داعمون وكافلون للأيتام، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في مركز التنمية الاجتماعية بالطائف لما يقدمونه من دعم مالي ودعم إشرافي وتوجيهي للجمعية.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
12:05 AM

"بر السديرة" تودع 37600 ريال مساعدات للأيتام في حساباتهم البنكية

بعد توقفها بسبب إجراء البحث الاجتماعي السنوي للمستفيدين بالجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أودعت جمعية البر الخيرية بالسديرة جنوب محافظة الطائف مبلغ (37600) ريال في حسابات الأيتام ووكلائهم الشرعيين، والتي كانت قد توقفت بسبب إجراء البحث الاجتماعي السنوي لملفات المستفيدين بالجمعية.

وتفصيلاً، أفاد مدير عام الجمعية سليمان بن عبدالله الوذيناني بأنه وبعد عمل البحث الميداني والمكتبي تبين استمرار استحقاق أكثر من (23) يتيماً لكفالة شهرية، كما تبين أيضاً وجود عدد (25) يتيماً جديداً في حاجة للكفالة الشهرية وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي وضعتها لجنة البحث برئاسة سعد عوض الوذيناني، وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية لليتيم الواحد بالجمعية مبلغ (400) ريال.

يذكر أن الجمعية لديها أكثر من (14) مشروعاً خيرياً تدعم من خلالها المستحقين المسجلين والبالغ عددهم (570) أسرة تقريباً ما بين أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى وفقراء.

وذكر مدير الجمعية بعض هذه المشاريع مثل ترميم وتأثيث المنازل والذي يتكلف أكثر من نصف مليون ريال ومشروع السلة الغذائية بتكلفة (125.000) ريال ومشروع مساعدة الشباب على الزواج ومشروع سقيا الماء الصالح للشرب ومشروع كفالة الأيتام وكفالة الأسر ومشاريع التدريب.

يشار إلى أن الجمعية تقوم باستلام وتوزيع الزكاة على مستحقيها بعد تقرير لجنة البحث لمدى استحقاق كل أسرة، وكل هذه المساعدات تتم عن طريق التحويل البنكي على حسابات المستحقين وتحت إشراف مجلس إدارة الجمعية برئاسة عبيد بن خلف الوذيناني، الذي وجه الشكر لكل الداعمين للجمعية وبخاصةً داعمون وكافلون للأيتام، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في مركز التنمية الاجتماعية بالطائف لما يقدمونه من دعم مالي ودعم إشرافي وتوجيهي للجمعية.

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