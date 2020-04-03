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مركز العمليات الأمنية 911 بمكة يتلقى (678629) اتصالاً خلال 11 يوماً

للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة

تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة، (678629) اتصالاً خلال الفترة من 28 رجب وحتى يوم الخميس 9 شعبان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911، أو البريد الإلكتروني moi911@moi.gov.sa.

مما يذكر أن منطقة الرياض ستشهد تشغيلاً لهذه الخدمة قريباً.

فيروس كورونا الجديد منع التجول مركز العمليات الأمنية الموحد 911 مكة المكرمة

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مركز العمليات الأمنية 911 بمكة يتلقى (678629) اتصالاً خلال 11 يوماً
سبق

تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة، (678629) اتصالاً خلال الفترة من 28 رجب وحتى يوم الخميس 9 شعبان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911، أو البريد الإلكتروني moi911@moi.gov.sa.

مما يذكر أن منطقة الرياض ستشهد تشغيلاً لهذه الخدمة قريباً.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:07 PM

مركز العمليات الأمنية 911 بمكة يتلقى (678629) اتصالاً خلال 11 يوماً

للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة، (678629) اتصالاً خلال الفترة من 28 رجب وحتى يوم الخميس 9 شعبان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة.

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911، أو البريد الإلكتروني moi911@moi.gov.sa.

مما يذكر أن منطقة الرياض ستشهد تشغيلاً لهذه الخدمة قريباً.

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