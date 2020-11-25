النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 28 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 38 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن البيئي يوقف 14 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

"المالكي": الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، و8 مواطنين و6 مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 257 رأسًا من الإبل و390 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن البيئي يوقف 14 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، و8 مواطنين و6 مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 257 رأسًا من الإبل و390 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
03:35 PM

الأمن البيئي يوقف 14 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

"المالكي": الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
227

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، و8 مواطنين و6 مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 257 رأسًا من الإبل و390 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي" الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,846
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,356
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة