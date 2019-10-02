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في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي"

يبلغ مداه نحو 1300 كم وأُطلق من غواصة

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئنافَ المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.

ورجّح الجيش أن يكون الصاروخ المختبر صاروخ "بوكوكسونج" الذي يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وهو من الصواريخ الباليستية التي سبق وأطلقتها بيونج يانج من غواصات.

وإذا تأكد ذلك، وفقاً لـ"رويترز"، فسيكون أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازًا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.

في غضون ذلك طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالمفاوضات النووية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي"
سبق

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئنافَ المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.

ورجّح الجيش أن يكون الصاروخ المختبر صاروخ "بوكوكسونج" الذي يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وهو من الصواريخ الباليستية التي سبق وأطلقتها بيونج يانج من غواصات.

وإذا تأكد ذلك، وفقاً لـ"رويترز"، فسيكون أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازًا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.

في غضون ذلك طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالمفاوضات النووية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
07:15 PM

في استفزاز غير مبرَّر.. كوريا الشمالية تستبق محادثاتها مع أمريكا باختبار "باليستي"

يبلغ مداه نحو 1300 كم وأُطلق من غواصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، ربما من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأربعاء)؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئنافَ المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.

ورجّح الجيش أن يكون الصاروخ المختبر صاروخ "بوكوكسونج" الذي يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وهو من الصواريخ الباليستية التي سبق وأطلقتها بيونج يانج من غواصات.

وإذا تأكد ذلك، وفقاً لـ"رويترز"، فسيكون أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازًا منذ أن بدأت المحادثات مع الولايات المتحدة في 2018.

في غضون ذلك طالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالمفاوضات النووية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، أن الصاروخ انطلق من منصة تحت الماء، وهو ما فعلته كوريا الشمالية من قبل في مرحلة مبكرة من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في عام 2015.

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